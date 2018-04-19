〈北部〉「火燒說」拒樂托邦 里長參選人送辦

2018-04-19

引網友論戰 葉福州︰開玩笑

〔記者許倬勛／楊梅報導〕樂托邦國際音樂季連續兩年在楊梅埔心牧場舉辦，雖湧入上萬樂迷狂歡，卻因噪音、娛樂稅等問題引發爭議，楊梅區青山里里長參選人葉福州在「楊梅人」臉書社團痛斥主辦單位，更留言稱「明年再來就放火燒掉埔心牧場」，引發網友論戰，警方也接獲檢舉通知他到案說明，他稱此說是「開玩笑」，仍被依恐嚇公眾罪嫌函送檢方偵辦。

第二年舉辦的樂托邦國際音樂季六、七日連二天在楊梅埔心牧場舉辦，附近居民抱怨說，從中午到晚間十點，期間音浪大作、吵得人難以入眠，要求埔心牧場不得再舉辦類似活動。有網友在臉書社團「楊梅人」反映「最好明年也不要來辦了」！「大家明年見，掰掰」，引來葉福州在留言底下回覆稱：「明年再來，就放火燒掉埔心牧場！」

葉福州的「放火說」被網友瘋狂轉貼，他的臉書更被灌爆，網友紛紛斥責「玩笑不是這樣開的」、「孫安佐也這樣說話被抓」、「公眾人物不該亂說話，請拿捏好分寸」，但也有支持的網友稱「明年跟你一起去」、「僅是表達個人意見，真的太吵」。

「放火說」也被網友向警方提出檢舉，指控葉福州的言論過激、已觸犯恐嚇公眾及危害安全罪。楊梅警方表示，前天接獲「一一○」轉報後，已通知葉福州到案說明並函送桃園地檢署偵辦。

構成犯罪否 桃檢要查其犯意

桃園地檢署表示，葉福州的放火燒牧場言論，有觸犯恐嚇公眾罪之虞，但是否構成犯罪，仍得調查有無犯意及具體情況而定。

對於「放火說」延燒，葉福州昨出面「滅火」表示，這只是表達憤怒的玩笑話，他的對話遭到扭曲，並未完整呈現，他因市議員李家興曾向主辦方表達不滿，未來若再擾亂居民生活，將率眾癱瘓埔心牧場，因此在網路上「開玩笑附和」，不料卻遭網友惡意攻擊，讓他備感委屈。

葉福州並說，在牧場舉辦電音派對本來就不合適，也有違反畜牧法的疑慮，市府環保局不能縱容如此的噪音擾民，未來不應再讓類似活動在此舉辦。