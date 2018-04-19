〈北部〉銅鑼山溝圳排如漏斗 民憂堤內淹水

2018-04-19

苗縣府：評估納計畫改善

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府獲前瞻補助，展開「西湖溪整體環境營造計畫」，整治並營造親水近水的休憩環境。規劃為河濱公園的銅鑼鄉竹森橋旁的高灘地已整理出，地方卻發現，一旁由九華山而下、匯入西湖溪的山溝圳排入水口大、出水口小，有如漏斗狀，憂心影響排水，汛期恐致堤內淹水；縣府水利處表示，經現場會勘，並請工程顧問公司評估，若影響排水，將納入計畫一併改善。

計畫中的銅鑼鄉高灘地公園工程，如火如荼進行，原本雜草叢生、廢棄物凌亂的環境，已整理清除，居民才發現一旁由九華山而下、匯入西湖溪的山溝圳排有如漏斗。居民指出，山溝圳排的寬度約兩公尺、深度也有一公尺半，但下地通過提內道路，至堤外僅為直徑約一公尺的圓管流洩出，憂心影響排水，尤其汛期將至，恐致堤內淹水。

西湖溪起源三義鄉，流經銅鑼鄉、西湖鄉，最後從後龍鎮出海，位處中上游的銅鑼鄉河段，汛期大雨時，水流湍急，尤其過去水患不斷，縣府增建堤防護岸，降低淹水發生，保障沿岸居民生命財產安全。

因西湖溪沿線多為農村，較少受到開發汙染，縣府爭取前瞻計畫全國水環境改善補助，獲二億零八百八十九萬元補助，加上縣府配合款三千三百零一萬元，辦理西湖溪整體環境營造改善工程，今年二月動工，預計明年六月完工。

計畫主要將在銅鑼鄉竹森橋至樟九大橋之間的高灘地，建置六公里長自行車道及步道，提供民眾運動休閒以及觀景空間。