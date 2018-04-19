〈北部〉泰雅童趣風 「媽媽桃」包裝說故事

2018-04-19

〔記者陳昀／桃園報導〕復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，五月即將開賣，市府昨天公開全新設計的「媽媽桃紙盒」，包裝盒的設計採泰雅童趣風，上頭寫著媽媽桃的故事，並標註生產果園、生產者等產地履歷證明與流水編號，要讓民眾吃得安心，力拚完銷。

農業局輔導科科長余誌松說，往年媽媽桃都是用一般的水果盒包裝，今年特別設計包裝盒，獲選的設計充分融合泰雅元素，描繪出山區小朋友快樂的模樣，今年媽媽桃盛產，企業認購的最低目標數為七千盒，希望能上看三萬盒。

復興區爺亨部落是媽媽桃的盛產地，爺亨部落多元產業發展協會理事長高麗枝說，「媽媽桃」果實比較小，但口感跟水蜜桃差不多，皮薄、汁多、香氣足，「可脆可軟，跟水蜜桃一樣好吃」！

市長鄭文燦昨出席宣傳記者會表示，「企業社團認購計畫」的最少認購數為八十盒，營收將提撥三％給在地的光華、三光、高義、巴崚國小作為獎助學金，希望各界持續響應；市府也規劃「鮮享媽媽桃」一日遊、二日遊行程，意者可上「桃園自在遊」網站報名。

余誌松表示，企業社團認購持續至五月九日，八粒裝四百五十元、十粒裝四百元，運費另計，五月十日起，陸續從產地直送出貨，詳情可查詢「媽媽桃Mama Peach」臉書粉絲專頁，或電洽：391-2112、391-2017。