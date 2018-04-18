〈北部〉無清除許可 堆52袋太空包送辦

2018-04-18

民眾陳情 竹縣環局等現勘

〔記者廖雪茹／新豐報導〕環保署接獲民眾陳情，在新竹縣新豐鄉台十五線旁的廢工廠周邊，遭堆置大量不明太空包，北區環境督察大隊昨會同縣府環保局等現勘；環保局表示，現場發現五十二袋太空包，雖有公司負責人出面「認領」，但無清除許可涉及「廢棄物清理法」刑責，已採樣確認內容物，並由警方偵辦，釐清疑點。

位於新豐鄉台15線廢棄工廠

該公司官網顯示，公司通過ISO9002認證，並取得環保署廢棄物再利用轉化為資源的第一類環保標章。主要產品為生態護坡塊、空心磚等高壓混凝土製品。

環保局表示，該公司負責人昨天下午出面說明，指太空包應是公司所有，為公司向處理機構購得的產品，準備再處理製成地磚。

但該公司未領有廢棄物清除、處理許可證，涉嫌違反「廢棄物清理法」第四十六條，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金；此外，太空包來源、內容物屬性、太空包為何堆置在公司外面等疑點，因負責人未能清楚交代，也尚待確認及釐清。

環局採樣化驗 兩週後才出爐

環保局表示，發現五十二袋太空包被棄置在台十五線新豐段旁的廢工廠周邊，每袋約一公噸重，部分埋藏在雜林間、被藤蔓覆蓋，新舊雜陳，其中數個太空包已破損，露出淺灰、淺黃、淺綠等顏色不明粉末，究竟內容物是什麼物質以及是否超標、具有毒性，昨天已分別採集六個樣本送驗，約需兩週後檢驗結果出爐才能確定。

北區環境督察大隊表示，昨上午現場採樣時，發現有數名外籍勞工操作剷土機，正在移動太空包，當場制止，並通報警方到場採證；外勞僅說受雇於棄置點旁一家製作擋土牆和地磚的公司，對太空包完全不知情。環保人員隨即稽查該公司，發現工廠內除堆置大量混凝土和多種人行道地磚成品，也有數袋太空包。

環保局表示，經聯繫該公司的上游廠商，初步了解，該公司購進廢玻璃砂和廢陶瓷砂，依客戶訂單要求，處理後製成各式牆磚再利用。

督察大隊表示，陳情人稱台十五線旁的工廠已閒置四年以上，不知何時遭人堆置太空包。