〈北部〉《桃園》農博創新農機展 2週接千萬訂單

2018-04-18

〔記者李容萍／新屋報導〕桃園農業博覽會的廿五個展館中，行政院農委會規劃的「台灣創新農機館」，分成五大主題展出農機研發成果、邀集廿八家技術移轉廠商參展，另由廿三家農機廠商設置農機外銷精品區，是近年來規模最大的農機展，展出兩週，累計超過十萬人次參訪，接到訂單逾一千萬元，堪稱是農博商機最夯的展區。

財團法人農業科技研究院產業發展中心國際事務組組長洪良政表示，台灣創新農機館內有「特用作物及茶葉」、「蔬菜、花卉及種苗」、「水稻及雜糧」、「果樹」、「溫室及設施設備」五大分區；另展示台灣研發製造且具外銷南向國家優勢的農機、設施、控制設備等精品，提供南向國家政府單位、農機採購業者及相關產業鏈代表在「商務接待區」洽商媒合，將智慧、省工農機、自動化設備輸出新南向國家，同時也供應內需市場。

洪良政說，前來創新農機館的訪客，對種子分級機、自動削皮機、葉菜採收機、農用搬運車、播種機、嫁接機、無人植保機等，詢問度都相當高。

農機走小型化 智慧溫網室省時省力

市府農業局長郭承泉說，對比歐、日商的高階農機，台灣農機產品的特色是小型化、價格有競爭優勢，許多農民參觀創新農機館及智慧溫網室後，發現蔬菜瓜果在現代化溫室種植，前期可透過機械播種，成長期間能有溫濕調控及自動噴灑系統輔助，後期更有自動採收機，採收後即可送往市場，不僅省時省力，也讓蔬果能在環境控制得宜的溫網室中成長，能阻絕污染、提升品質。

展出的農業機器中，還有可以削鳳梨，會去水果籽的，而露天種植的水稻、茶及其他作物，也都有省工的機械設備，對缺工的台灣農業非常有助益。