〈北部〉中山地下道滲水 花蓮市公所：地震造成

2018-04-18

疑伸縮縫錯動 地下水滲出防水層

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中山地下道路面自○二○六地震後，一直出現滲水，花蓮市公所與自來水公司人員現勘，用試劑測試滲出水體並非自來水，確認不是自來水管破裂所致，研判是地下道伸縮縫受地震錯動，造成地下水從破裂的防水層滲出，市公所將規劃設計解決滲水問題。

市公所指出，自從二月六日地震發生後，有民眾反映，中山地下道路面有滲水情形，市公所也派員到場了解，當時區域並不大，且找不到水源滲出處，懷疑有可能是自來水管破裂，因水公司當時正全力搶修全市管線破裂，市公所將中山地下道路面滲水暫做監控處理；最近滲水有擴大跡象，民眾擔心地層下陷，考量用路人安全，市公所行文自來水公司第九區管理處，盡快安排會勘，以釐清真相。

水公司檢測 排除自來水管破裂

水公司人員在滲水處汲取水後，投入次氯酸鈉餘氯藥包，結果水的色澤並未改變，水公司人員表示，如果是自來水旳話，會呈現粉紅色，判斷滲水處的水質是地下水。市長魏嘉賢說，因滲水位置在地下道路面伸縮縫，懷疑強震造成伸縮縫錯動，因防水層破裂，地下水才滲出，為避免滲水區域擴大且影響用路人安全，市公所將會盡快設計規劃，把防水層補上，避免滲水情形持續發生。