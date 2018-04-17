〈北部〉《桃園》永安漁港海螺館被爆抄襲 市府：若屬實將求償

2018-04-17

疑抄英國大學生作品 校方：不輕縱

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕新屋永安漁港是全國唯一的客家漁港，保留牽罟、吹海螺及石塭捕魚等客家捕魚文化，市府規劃打造「永安漁港海螺文化體驗園區」，設計案三月底剛以近千萬元決標，昨卻爆出包商「海螺館」設計圖疑似抄襲英國東倫敦大學學生早先放在社群網站ＩＧ上的作品，引起各界譁然；英國校方也表示，對此不會輕縱；市府將送建築師公會鑑定。

市府：若證實侵權 不排除中止合約

市府新建工程處主任秘書吳慧敏表示，獲悉抄襲疑雲後，經詢問得標的戴小芹建築師事務所，對方否認抄襲，指稱「從沒看過該學生作品，而從其他角度觀看，兩件作品仍有明顯不同之處」。但市府已要求建築師釐清著作權爭議，若確有侵權行為，不排除中止合約，且會無上限求償，追究市府期間付出的成本。

建築師否認 指自由曲線廣泛被使用

建築師戴小芹表示，若單以「片面圖片」來看，確實有部分相似，但絕非「雷同」，更不會是「抄襲」。自由曲線目前廣泛運用於國內外建築設計，且她設計的「海螺館」有清楚的設計主軸和理念，是擷取海螺曲線做為造型，並以隆起的薄板呈現嵌進沙裡的海螺，痛斥「抄襲」的指控根本是抹黑！

市府新建工程處編列三億三一一六萬元預算，代辦「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程」，預計今年底發包施工、後年中完工；其中的「規劃設計與技術服務標」，三月底由戴小芹建築師事務所以九一七萬六千元得標，提出園區內亮點建築「海螺館」以「海螺」曲線外殼為造型、「薄殼結構及厚板基礎」為主結構，市長鄭文燦曾大讚這將成為當地未來的新地標。

英國大學生去年11月 PO圖上IG

不料，昨有民眾向媒體踢爆，指戴小芹建築師事務所的海螺館設計圖，疑似抄襲東倫敦大學學生在ＩＧ發表的圖樣，該學生ＩＧ帳號為「mik3yon」，其第一頁第一張的建築設計圖，與「海螺館」相似度極高，海螺館的圖樣只有在下潛曲面多了三條弧形的開縫，而該學生的圖樣早於去年十一月就PO上網，市府則為今年一月開標、三月決標。英國東倫敦大學對此回覆媒體表示，不會「輕輕放過」這種對智慧財產濫用和抄襲的行為。

吳慧敏表示，戴小芹建築師事務所對此回應，海螺館的設計是依照標案要求「牽罟、吹海螺及石塭捕魚」等主題，強調是自己發想的，否認抄襲。市府觀察該ＩＧ帳號上的照片只有幾種單一角度的照片，看不到三百六十度全貌、無從立即判斷是否確為抄襲；但吳慧敏也說，依市府的採購合約，若得標業者確有侵權行為，且因此損害市府權益，市府有權利無上限求償，可追究期間所付出的成本。全案送建築師公會鑑定。