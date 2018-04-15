〈北部〉減重25Kg登劍梯 百公斤道長陞「 大法師」

2018-04-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕四十三歲宜蘭冬山鹿安宮道長卓彥男，體重原有一百二十五公斤，為了法師進階籙考，連續齋戒四十九天只吃「水果」，成功減重廿五公斤，昨早揹負重達卅公斤的符籙、法器，通過挑戰一百零八層登劍梯試煉，晉陞「大法師」，履行永世服事「天上聖母」的誓言。

赤腳攀上12層樓高劍梯 擲聖筊晉陞

花蓮吉安鄉北天宮昨早舉辦攀登一百零八層登天（劍）梯祈安賜福大法會，架起十二層樓高、超過卅二公尺的劍梯，共有來自全台十五人挑戰，赤腳登梯直達高聳入雲的天壇後，還需往下擲筊，連續擲出「聖筊」才能走下劍梯，晉陞神職。

在「先鋒官」李威陞為接續登梯的道士開路後，首位挑戰一百零八層劍梯試煉的道長，就是重達百公斤的卓彥男，來自宜蘭羅東、從事鋁門窗業的他，從小跟著父母服事天上聖母，國中還取得祖先同意，誓言永生、永世跟隨媽祖，死後不入卓家牌位。

卓彥男為登一百零八層劍梯，齋戒茹素四十九天，期間只以水果果腹，共減掉廿五公斤，減輕負擔讓自己能夠順利登梯。昨早他在眾人的歡呼聲中順利登上天壇，並撒下平安符、鐵釘，祈願信眾添丁、添福，一下劍梯後，立刻受到親友簇擁，兒子還獻上花束，恭喜爸爸順利升格「大法師」。

卓彥男的姊姊卓麗珍是輔大宗教學系所的博士生，還投入研究弟弟晉陞神職過程，一路陪伴並記錄，擔心劍梯鋒利又危險的她，一見卓彥男成功登梯後，瞬間紅了眼眶，仰天直謝神明保佑。

卓彥男說，從小就受神明感召服事天上聖母，還為鹿安宮創立神將班，協助處理廟務，今年晉階大法師資格，除想為天下祈願，還要幫助更多民眾消災解厄，履行與媽祖的承諾，登梯過程一直堅定道心，告訴自己往上爬就對了。

北天宮嗣道三一宗師府宗師康理發說，今年是第十四次辦理登梯儀式，除讓道士挑戰登劍梯晉陞法師外，也同步舉辦祈安賜福法會，並設立七星平安橋及十二層劍梯，供民眾體驗消災祈福。