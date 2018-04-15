〈北部〉暌違1甲子 苗栗客庄「鐵馬進香」再出發

2018-04-15

350信徒挑戰345公里旅程

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一甲子前，苗栗客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港進香，成為客家人獨有的進香文化，苗栗市公所昨天號召三百五十位鐵馬信徒騎士重現當年盛況，其中最年長是八十二歲的廖昶堯、最小是來自台中市十二歲的紀冠廷，一早由苗栗市長邱炳坤等人帶領從苗栗市天后宮出發，展開二天一夜長達三百四十五公里鐵馬進香宗教之旅，場面盛大。

最老82歲廖昶堯、最小12歲紀冠廷

雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，朝天宮媽祖娘娘神威遠播，信眾香客遍及世界各地，近年來僅有一百多輛大型重型機車前往進香，但千里迢迢騎鐵馬進香還是首次，朝天宮預計十二月九日至十六日舉辦千人單車環島，請車友注意相關訊息。

朝天宮：12月將辦千人單車環島

苗栗市長邱炳坤說，在台灣腳踏車遂漸盛行年代，每年農曆三月媽祖聖誕期間，苗栗市、頭屋鄉、公館鄉的民間團體或個人就會開始招攬舉辦騎鐵馬到北港朝天宮進香祈福，因來回超過三百公里的路程，須翻山越嶺，相當艱辛。

當年參與鐵馬進香的耆老轉述，早年參加者腳踏車前插天后宮令旗、左手臂掛臂章，頭戴白帽，身穿白衣、白褲、白鞋，除表彰媽祖聖潔外，由於進香行程日以繼夜，一身白在夜間行進時也較安全。

苗栗市公所為重現當年鐵馬進香盛況，昨天舉辦「苗栗鐵馬進香文化活動」，一早參與信眾陸續到苗栗天后宮集結，舉行請神及祈福儀式，祈求人車平安。

隨後由苗栗市長邱炳坤、苗縣秘書長陳斌山、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、頭份市長定禎等人，在苗栗市天后宮三媽護神車帶領下，浩浩蕩蕩出發。苗栗縣長徐耀昌也趕來參加，也祝活動人車平安。

廖昶堯：早年未參加 特別來體驗

廖昶堯說，他平常與車友天天騎車健身，早年未參加過鐵車進香，這次特別前來體驗鐵馬進香；另一位八十歲的謝長裕也一起參加，他說，去年五月曾與幾位車友一起環島，這次也來參加鐵馬進香，是人生重要的體驗。

紀冠廷則由父親紀坤杉陪同參與，紀冠廷說，他車齡才二年，從未騎過這麼長的路程，是很有意義的挑戰。

此次鐵馬騎士多半是以苗栗鄉親為主體的隊伍，將行經苗栗、台中、彰化及雲林，沿途將有十一處補給點，為長途跋涉的鐵馬騎士補充體力，昨天下午時五點半抵達北港朝天宮進行進香團拜儀式，今天再依原路線返回，預計下午六點前，所有騎士返回天后宮，完成意義重大的進香之旅。