〈北部〉購電動機車 竹市最高補助3萬元

2018-04-10

補助經費為竹竹苗地區最高者

〔記者蔡彰盛、蔡孟尚、張勳騰／竹苗報導〕為推動低污染綠色運具，加速淘汰高污染二行程機車，新竹市政府宣布購買電動機車總補助額最高將達三萬元，為竹竹苗地區補助最高；市長林智堅鼓勵市民加入「低耗能、低污染、低噪音、低花費」四低綠色運具行列，共同營造優質城市空氣品質，愛護唯一的地球。

鼓勵市民加入綠色運具行列

林智堅也在記者會現場首度公開騎了多年的私房愛車，他從議員時期就響應「簡單、俐落又方便」的電動機車，他說，市府這次將補助重型機車經費提升至一萬元、輕型機車六千元，另經濟部補助重機、輕機都是一萬元，環保署補助重機六千元、輕機四千元。此外，廠商又對買輕機的新竹市民額外加碼，中華汽車每輛補助兩千元，光陽、三陽每輛補助一萬元，因此最高補助金額可上看三萬元！

每人限申請一輛電動機車補助

環保局表示，本次共推出換購、新購電動二輪車兩方案，「換購電動二輪車」方案需一○六年底前二行程機車設籍新竹市，且一○五至今年期間有排氣檢驗紀錄，淘汰二行程機車、換購電動二輪車才可獲補助。補助限設籍新竹市年滿十八歲以上市民，每人限申請一輛補助，新竹市公司或法人限申請兩輛補助。

局長江盛任說，補助金額將逐年遞減，至一○九年不再補助，鼓勵民眾及早把握機會。另為加強便民服務，竹市七十六家機車排氣檢驗站均已加入二行程機車汰舊補助申請服務，協助填寫及送件，民眾可就近洽詢利用。市民有任何補助相關問題，可電環保局空氣污染及噪音防制科洽詢03-5368920分機2014、2002。

竹縣、苗縣兩縣府也加碼補助

新竹縣有環保署補助重機六千元，經濟部補助一萬元，加上縣府補助一千八百元，合計一萬七千八百元。

至於苗栗縣，環保局表示，除環保署基本補助款，苗栗縣府也加碼補助，其中淘汰二行程機車換購電動二輪車，重型每輛補助一千八百元，輕型及小型輕型電動機車、電動自行車及電動輔助自行車均補助一千二百元。新購電動二輪車，重型每輛補助一千零五十元，輕型及小型輕型電動二輪車、電動自行車、電動輔助自行車均補助四百五十元。