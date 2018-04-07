〈北部〉金岳國小泰雅舞蹈老師 讓孩子「跳」出原鄉

2018-04-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉金岳國小老師莊志強，十四年前回鄉服務，帶領學校的泰雅舞蹈隊在各項比賽屢獲佳績，今年以全新「怎麼了，我的家？」為題，在宜蘭縣學生舞蹈比賽得到優等；莊志強說，這支舞碼訴說原鄉環境遭受破壞，希望孩子珍惜家園，了解原鄉的處境。

四十歲莊志強畢業於國立台北教育大學體育系、國立東華大學族群關係與文化研究所，是南澳鄉泰雅族人，考上教職後想要延續族群文化，毅然回家到偏遠小校金岳國小任教，金岳只有五十二名學生，有二十八人加入莊志強指導的泰雅舞蹈隊。

金岳國小泰雅舞蹈隊成軍二十年，莊志強當了十四年指導老師，他每年以家鄉與原民文化為主題，為舞蹈隊新編舞碼，團員在週一到週四下午五點報到，每次至少練習一小時，經過嚴格訓練，舞技不斷精進，一○二年至一○五學年度，連續三年在全國學生舞蹈比賽獲獎。

今年舞碼「怎麼了，我的家？」，在宜蘭縣學生舞蹈比賽獲得優等，六月將挑戰全國賽。莊志強說，原民文化對小時候的他而言，是生活中一部分，長大後到外地讀書，全班只有他一個原住民，深刻體會到自己的文化要自己救。

莊志強說，原住民孩子比較活潑外向，聽到音樂就會跟著舞動，但要跳好一支舞碼，必須長時間練習，還好舞蹈隊孩子肯練、肯學，他們的好表現讓人刮目相看。

莊志強說，「怎麼了，我的家？」控訴水泥挖礦廠進到部落後，原本部落族人賴以維生的河川充斥著泥水，變得鮮有人煙，藉此告訴孩子部落生活環境的變化，提醒他們珍惜環境，關心環保議題。