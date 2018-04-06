〈北部〉想讓也讓不出… 救護車卡車陣

2018-04-06

議員批蘇花改路線規劃不良

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段連假首日南下大塞車，救護車都卡在車陣，進到隧道後動彈不得，宜蘭縣議員邱嘉進批路線規劃不良，要求開放隧道內另一線道做為緊急救護使用；公路總局說，昨天已會勘，將提供地磅站旁聯絡道供救護車通行。

蘇花改前天南下塞車，連救護車動線都被塞住，進入蘇澳隧道後，小客車想讓也讓不出路給救護車通行，邱嘉進要求公路總局規劃臨時救護通道，蘇澳鎮民林先生也說，塞成這樣，若有重症病患或火災，救災車輛如何通行？

邱嘉進說，公路總局第四區養護工程處明知蘇花改連假會塞車，卻沒做好車道調節，蘇澳隧道共兩車道，現只開放一線道，連假遇上塞車，若有緊急狀況應調出來供救護通行，否則大塞車時段，救護車卡在車陣，是非常冒險的事。

邱嘉進說，蘇花改蘇澳到東澳段通車後，蘇澳到東澳行車時間大減，救護車行經蘇澳隧道前往東澳救護，小客車理應禮讓救護車，但隧道內單向車道寬度有限，小客車想讓也讓不出道路，四工處應在連假易塞時段，配合路口警力指揮交通，開放另一線道供緊急救護通行使用。

將提供地磅站旁聯絡道通行

四工處南澳工務段長陳文昌說，蘇花改還未開放大貨車通行，隧道內暫時封閉大貨車通道，公路總局和消防局昨天會勘，將提供地磅站旁施工便道給救護車行駛，藉此避開車潮，隧道內也會加強廣播請用路人禮讓救護車。