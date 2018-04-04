〈北部〉《桃園》五酒桶山公園闢無障礙通道 市府暫緩

2018-04-04

評估以生態型步道 人力施工

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕蘆竹區五酒桶山公園開發案計畫投入一．五億元，其中將新闢一．六公里長三米寬無障礙通道，引起護樹及環保團體質疑會破壞生態環境，多次陳情抗議要求停止開發。對此，市府工務局經現地調查，為減輕對生態、植被影響，公園工程將繼續，但暫緩道路開闢，並評估以生態型步道、人力施工取代。

里長不解 「哪有說不做就不做」

當地山鼻里長張寶龍對於市府改弦易轍無法認同，他說，不解為何僅為了少部分人反對，而忽視多數人權益。他說：「建設總是會有人贊同、有人不喜歡，地都徵收了，哪有說不做就不做的！」砲轟市府根本就是軟柿子；主導抗議的桃園護樹行動聯盟召集人吳凱琳認為，市府此舉已有「進步一點」，但對於僅是暫緩工程而非撤銷仍感到不滿，同時質疑市府仍在規避開發公園的環評，要求制定桃園市樹木保護自治條例。

工務局景觀暨防災科科長高必嫻表示，五酒桶山公園在設計過程中，護樹與環境團體陳情不斷，考量生態保育，計畫已從原本規劃的十五公尺道路，改為十二米，再改為只開闢三公尺寬，採用高架棧道設計的步道，且步道兩側做緩衝綠帶及休憩空間，下方空間做為生態廊道及動物棲息地。

高必嫻說，但此方案仍不被抗議團體接受，工務局再行檢討後，決定將準備招標的道路工程暫緩，並以生態型步道、人力施工方向重新評估可行性，並同步對周邊「營盤古道」等進行全山區生態調查、步道規劃及修復。

市府為開發五酒桶山公園已投入五．四億元徵收土地，工務局表示，公園主體工程會趕在今年十月前完工。