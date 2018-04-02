〈北部〉體驗「關田門」 游錫堃避談選舉

2018-04-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭農田水利會昨舉辦「關田門」體驗活動，前行政院長游錫堃也下田體驗；談及宜蘭選情，游錫堃說：「不太了解，且我沒有票可以投。」但只要是民進黨提名人選，他都會支持。至於是否要再一次挑戰新北市長？游說：「目前沒看法。」低調避談選舉議題。

插完秧 宣告播種結束儀式

早期農業時代，農民插秧前先用牲禮「拜田頭」，祈求土地公看顧田園；當最後一塊田插完秧後，則以「關田門」儀式，向土地公宣告播種結束，兩種儀式凸顯農民對土地的敬重。

昨天恰逢廿四節氣「春分」，水利會在冬山鄉萬長春圳水門公園旁舉辦農事體驗；邀請游錫堃等人一起下田插秧，讓民眾重溫早期水稻耕作手植插秧的辛勞；

由於，游錫堃是農家子弟，十四歲至廿二歲當兵前都在田間生活，重回宜蘭老家滿口都是「農業經」。

他說，一年裡面，春耕插秧最重要，插秧如果不會，很難說是專業級農夫，還有一句話說︰「挲草（除草）當乞丐，佈田（插秧）當皇帝」，可見會插秧的人，在田裡吃得開。

睽違許久再下田，游錫堃雖快手插完秧苗，卻被一旁農友笑著指正：「院長，秧苗太多了，要多分幾株。」游笑說，太久沒下田，實在不敢給自己打分數。

宜蘭縣代理縣長陳金德、副縣長黃適超也出席與會；游在活動前與陳金德交談，兩人有說有笑、互動熱絡；但民進黨縣長參選人立委陳歐珀並未出現，僅由夫人徐慧諭代表出席。

談到宜蘭選情，游錫堃說：「我對選情不太了解，就幫忙加油。」至於會不會支持陳歐珀？游說：「我的選票不在宜蘭，沒有票能投，但我是民進黨員，只要是黨內提名候選人，都會支持。」另，是否再次披上戰袍，代表民進黨出戰新北市長；游則簡單回應「目前沒看法」。