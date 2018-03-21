〈北部〉光啟高中設堆高機檢定場 13師長率先考照

2018-03-21

校長、副校長都拿到證照

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕私立光啟高中昨天舉行「人才發展品質管理系統（ＴＴＱＳ）」銅牌證書授證暨堆高機培訓級檢定場」啟用典禮，是北北基桃四縣市第二個堆高機檢定場；為了給學生樹立榜樣，校長張添洲、副校長黃淑美及各科主任、老師一起參加培訓，共有十三名師長順利通過，校長、副校長都「過關」取得證照，而擁有這張證照，在業界起薪至少四、五萬元。

堆高機證照近年超「夯」，雇主如讓無照人員操作堆高機，被勞工局查獲可依「勞工安全衛生法」開罰至少三萬元，但一個檢定場每天只能開放廿四人考照，過去北北基桃僅有一個檢定場、位於北科大附工，每年考照人數超過四百人。

光啟高中董事長黃東榮表示，考量產業需求、提高學生求職「含金量」，決定投入資源整地、購買設備、培訓師資，短短半年就取得勞動部頒發的合格證書；他表示，為了給學生好榜樣，校內師長還主動參加培訓、考照，共有十三人取得證照，包括校長、副校長都拿到了！

副校長：這是我人生首張

副校長黃淑美笑說：「這是我人生第一張證照！」教育系畢業的她從沒想過考證照，希望藉由考照告訴學生：「我可以，你也可以！」考照前得先接受十八小時培訓，取得結業證書後才有資格報考堆高機證照；她笑說，術科考試須過三關，考前真的非常緊張，假日還跑到學校加強練習。

校長張添洲表示，光啟高中目前有廿三個乙、丙級國家技能檢定場，除了提供學生上課學習，每年都有四千多人次的學生及民眾利用檢定場取得證照，校內的技職教育也以「一證六照」做為課程地圖，學生如能取得六張證照，學校會安排「技職達人」走紅地毯接受表揚。

市長鄭文燦出席啟用典禮時表示，桃園是北部重要物流基地，物流業者約有兩千家，堆高機在物流中心、機場、港口、大型賣場都用得到，取得證照將可保證「薪」情好。