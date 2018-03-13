〈北部〉雲林2媽祖東巡 24日與「吉安媽」贊境

2018-03-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕吉安鄉舉辦「豐媽祖–聖南宮媽祖文化季」，力邀雲林西螺福興宮「太平媽」及虎尾福安宮「糖廠媽」到東部巡視，二宮廟將於本月廿四日首度到花蓮與「吉安媽」聯合徒步贊境，為花蓮震後祈福，活動預計近二千人參與。聖南宮主任委員蔡文隆說，這將是最盛大的媽祖東巡活動。

花蓮聖南宮「吉安媽」源自迎請西螺福興宮的「太平媽」，民國七十年分靈到吉安、隔年建廟後，年年都會回到「西螺媽祖」謁祖進香，今年聖南宮首次自行在後山舉辦媽祖文化季活動，並邀請雲林福興宮、福安宮等友宮共襄盛舉，陣頭數量龐大。

蔡文隆說，「吉安媽」東巡贊境祈福自廿二日開始，先由花車、鼓車打頭陣，廿四日下午四時整，在六期重劃區接駕，與太平媽、糖廠媽等神尊及二千名信眾、陣頭，一起沿花蓮市及吉安鄉街道徒步贊境，為民眾祈願平安。

他說，徒步贊境範圍近十公里，約在晚上十時回鑾，其中太平媽直接駐駕聖南宮，今年因擴大辦理，歡迎民眾一起投入媽祖東巡贊境活動，參加者每人將送「鎮宅祈福彩帶」一條，可安放自宅、車內，具有祈福保安意涵。

參與花蓮贊境的雲林虎尾福安宮「糖廠媽」，今年首次舉辦環島會香十三天暨鹿港謁祖進香活動。主任委員王明崑說，十三天活動總計會香六十多間廟宇，預計第五天抵達花蓮，約有百人投入贊境，另為替震後花蓮祈福，隔日會在搭船前往宜蘭蘇澳的途中，特地於花蓮外海舉行祈福儀式。