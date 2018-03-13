〈北部〉竹縣爭增1席立委 選區劃分月底前提報

2018-03-13

最慢年底前由立院敲定

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣選委會昨天公布第十屆立委選區劃分建議案且辦公聽會廣徵各方意見，初步將竹北、新豐、湖口劃為第一選區，竹東等其他十個鄉鎮劃為第二選區。月底前提報中選會，五月底前送立法院審議，最慢年底前由立法院敲定。

舉辦公聽會廣納意見

中選會選務處長高美莉到場聽取地方心聲，與會的政黨代表與議員不分黨派力爭二○二○年新竹縣的立委增加一席，至於選區的劃分，多數認同縣選委會版本。

但民國黨主席徐欣瑩特助陳彥君認為，溪北和溪南兩區人口相差近十萬人。建議竹北市民代表四個選區中，鄰近竹東的第一選區劃為第二、即俗稱的頭前溪「溪南」選區。

第二到四選區則與新豐、湖口、新埔合併為第一、即俗稱的「溪北」選區。這樣人口數比較平均，也符合選民的生活圈。

不過，國民黨縣議員羅吉祥、民進黨新竹縣黨部執行長彭作仁都不贊成，認為選區劃分除人口平均，也要將面積和行政區域納入考量。

時代力量新竹黨部執行長劉家維支持縣選委會的規劃，但要求把民國黨的提議納入考量。

民進黨縣議員葉芬英助理張木海認為從土地面積看，縣選委會的劃分法會讓溪南的立委「跑死」。

國民黨議員彭余美玲說，新竹縣的立委要不分黨派、地域服務鄉親。

昨天很多議員質疑新竹縣下屆立委能否新增一席還要取決於立法院，選區劃好也沒用；國民黨籍副議長陳見賢更質疑「執政黨的手已經伸進去你們中選會了!」。無黨籍議員邱振瑋、國民黨議員趙一先發言後離場表達抗議；無黨籍議員張春鳳要求高美莉承諾，中選會將在立法院堅持所提送「以第七屆立委席次計算方式」的版本。

高美莉回應說，同意權確實在立法院，鄉親的聲音會帶回去轉達。

民進黨新竹縣黨部執行長彭作仁說，縣黨部會建議黨中央支持新竹縣在二○二○年增加一席立委。