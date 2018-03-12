〈北部〉《組織調整》宜縣府樹木景觀科 植樹節成立

2018-03-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府組織調整上路，工務處、農業處新增兩科室；水土保持科從農業處移往工務處，農業處樹木景觀科選在今天植樹節成立。農業處長游憲廷說，樹木景觀科第一項任務就是移植黑板樹，未來更要選擇適合宜蘭縣種植的樹種。

游憲廷說，樹木景觀科主要業務，就是把宜蘭縣樹木做統一權責管理，包含選樹到修剪，更要培訓修剪人員做統一規範，除了讓樹木長得更好，更要選擇適合宜蘭的樹種，降低颱風天災後樹木的損害。

他指出，樹木景觀科首項任務，就是移植宜蘭和羅東運動公園的黑板樹，黑板樹屬於外來種，經濟價值不高，淺根、開的花又臭，颱風過後枝條容易掉落，會先尋找樹木銀行移植，再選擇其他樹種種植。

工務處則增設水利工程科、水利行政科和水土保持科；處長陳春錦說，水利科業務相當龐雜，管理的範圍大，從易淹水地區的治理到中央前瞻計畫，有很多水利工程案件，水利科需要更多專業分工，因此將水利科分為水利行政科與水利工程科。

至於濕地業務，原本屬於農業處，這次調整挪到工務處水利行政科，陳春錦說，治水是從山上到海邊一脈相通，濕地也是防洪治水一環。

除了農業處和工業處科室調整，縣府表示，秘書處也將增設採購科、裁撤工商旅遊處的產業發展科，民政處合併兵役徵集科及兵役勤務科為兵役科。