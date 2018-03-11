〈北部〉家扶兒勇敢逐夢 力拚網壇前10名

2018-03-11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕家扶基金會苗栗家扶中心，昨天頒發大專暨高中職獎助學金。受獎人之一的湯聖皓，目前在網球十八歲級全國排名五十九，他在朝全國前十努力邁進之際，求學、訓練費用是筆龐大開銷；他感謝家扶、社會各界協助，讓他可以勇敢朝目標前進。

湯聖皓為苗栗縣泰安鄉泰雅族子弟，國小是棒球、籃球好手，國中改練網球，在優異運動細胞條件及自身努力下，獲得不錯成績，也獲台南一中青睞，目前就讀該校進修部二年級，在網球十八歲級全國排名五十九。

家扶中心主任湯鳳琴說，湯聖皓的父母離異、家境不佳，國小起與姊姊湯怡靜，搬到後龍鎮跟叔叔生活，姊弟倆成為受扶對象，兩人升上高中職、大專後，也領取家扶獎助學金。

湯聖皓的學雜、生活費有家扶支持，但網球訓練、比賽等經費，平均一個月要兩萬多元，是筆龐大開銷，就讀嘉南藥理大學社工系的湯怡靜姊代母職，半工半讀賺錢供應弟弟。但湯怡靜去年起因實習，無暇打工，訓練、比賽經費面臨斷炊之際，湯聖皓在去年全中運，爭氣奪得佳績，獲廠商青睞贊助，減輕姊姊負擔。

湯怡靜因從小受社工協助，也立志成為社工，幫助更多人，湯聖皓則盡情揮灑原住民天分，可望成為網壇明日之星；湯鳳琴說，中心內還有許多像姊弟倆的優秀孩子，需要社會愛心一臂之力，助振翅高飛。

這學期計有三百廿八名大專、一百八十五名高中職學生獲頒獎助學金，共發出四百四十五萬元；其中京元電子董事長李金恭、黃明智、黃美月及苗栗家扶希望苗圃各捐贈十萬元，苗栗家扶感謝各界。