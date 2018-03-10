〈北部〉民進黨竹縣參選登記截止 下月中首波提名

2018-03-10

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕民進黨新竹縣黨部辦理年底公職選舉參選登記，昨天截止，議員共有七人登記、鄉鎮市長僅新豐鄉兩人登記、鄉鎮市民代表五人登記，村里長則無人登記，預定十四日審查資格，四月中旬進行第一波提名。

現任三席民進黨籍議員中僅吳傳地完成登記，葉芬英和林昭錡未登記，民進黨籍北埔鄉長姜良明也未登記。

縣黨部主委吳傳地表示，希望十三個選區都有議員候選人，除尖石、五峰兩原住民鄉配合中央黨部作業，未提名選區將徵召產生人選，目標是爭取當選十席。

鄉鎮市長部分，竹北市和竹東鎮將等縣長參選人確定後一起協商徵召適合人選，新豐鄉有林祺鐵和何寬森完成登記；林祺鐵曾任鳳坑村長及三任鄉代，何寬森則是五任瑞興村長。

議員部分，完成登記的有第一選區（竹北市）張珈源、王誠緯和邱盈滋，三名年輕新人都是立委邱泰源的助理。

第四選區（新豐鄉）現任新竹縣黨部主任吳傳地；第五選區（新埔鎮）現任新埔鎮黨部主任羅聰賢；第八選區（竹東鎮）現任竹東鎮民代表會副主席鄭朝日與縣府顧問楊昌德兩人。

鄉鎮市民代表已完成登記者，有竹北市柯文榮、蔡蕥鍹；新豐鄉葉高潔、徐欽鴻；峨眉鄉黎侑昌。

由於議員部分，除竹北市選區預計提名三席，其他選區都預計提名一人；因此新豐鄉長和第八選區議員登記超額，將在下旬協商，四月中旬進行第一波提名。如協商不成，預定五月初辦理初選。