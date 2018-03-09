〈北部〉花蓮震災拆5樓6房 棄土量逾十萬噸

2018-03-09

估需逾4億處理 將向花東基金爭取

〔記者王錦義／花蓮報導〕二○六花蓮地震第一時間造成四棟大樓傾倒，另一棟舊遠東百貨也被列入危樓，縣府針對被列入紅單危樓進行強制拆除，五棟大樓加上七星潭六棟平房拆除衍生出的廢棄土石，數量達到十萬噸以上，花蓮縣環保局評估需四億以上費用處理，將向花東基金等管道爭取經費處理。

環保局長饒忠說，這些清運的土石、廢棄物目前暫時堆在花蓮市國福社區的空地，除了雲翠大樓、統帥飯店、白金雙星、吾居吾宿的廢棄物已清運完畢，拆除中的舊遠東百貨大樓廢棄土石，也都要運到這裡堆置。以雲翠大樓為例，十二層樓高的建築量體，拆除後約產生三萬噸廢棄物，將分類為財物、可回收資源、土石、生活垃圾等，財物交由警方處理，可回收進行變賣，其餘則交由合格土資場處理，垃圾運交宜蘭焚燒。

不過，這些廢棄物堆置並非最終處理。饒忠說，等舊遠百拆除完畢，全數要委外處理，以現階段花蓮垃圾運往宜蘭地區焚化的費用，再加上前置的分類，每公噸需四千元，舊遠百大樓拆除的廢棄物量預估也是三萬公噸，加上之前統帥飯店、雲翠大樓、白金雙星及吾居吾宿四棟大樓、七星潭六間平房合計約十萬噸，需四億元以上處理，以目前環保局經費無法處理，亟需中央援助。

目前廢土石堆由花蓮警方全天候派員管制，隨著拆除工作告一段落，仍有許多物品被埋在瓦礫推中，環保局除在拆除現場進行失物招領，也雇工在鋼筋雜物中再次搜尋有價物，集中保管供災民認領。

饒忠說，不少災民拜託工作人員，「找到照片請幫我們留著，這是我們一絲的回憶，沒了房子，失去家人， 希望還能看到相片，結婚、孩子成長都是相片記錄著」，饒忠說，請工作人員盡量注意，「災民心聲我們也很不捨啊」，撿回的遺失物按日送回花蓮分局招領。