〈北部〉《爭取花東基金》花蓮市公所擬打造 辦公、立體停車場

2018-03-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕位於花蓮市中央路慈濟醫院前方兩千坪停車場，九年來由市公所委外經營，今年八月合約到期後，因考量民眾反映平面停車空間不足，加上原辦公大樓老舊狹小、洽公不易，有意爭取花東地區永續發展基金預算，打造結合辦公廳舍的立體停車場，盼能一解車位及建物老舊不敷使用等問題。

花蓮市去年整編出卅九處公有停車空間，提供一千三百廿五個車位供民眾「免費」停車，另外忠孝立體停車場、自由廣場旁的中山停車場及東洋廣場後方、仁愛街旁與慈濟醫院前方的廣場，則委外標租為收費停車場，因花蓮市區腹地有限，雖規劃收費專用的路邊停車格與路外停車場，仍無法滿足平日停車需求。

地處林森路精華路段的花蓮市公所現址，佔地僅五百六十坪，其中三層樓高的辦公大樓，自民國六十六年啟用後，建物歷經四十一年日趨老舊，礙於周邊街道及停車限制，常有民眾抱怨洽公不易。

花蓮市長魏嘉賢說，興建新辦公廳舍是歷屆市長一直想要推動的目標，只是礙於土地難尋，今年因位於慈濟醫院前的委外經營停車場，合約將於八月底到期，停車場未來規劃將爭取花東基金或前瞻基礎建設計畫，打造立體停車場，甚至提升為多目標使用的辦公廳舍，以符合停車場周邊環境的需求。

他說，這座停車場約兩千坪，由國有財產署於十五年前無償撥交給公所，用於免費供民眾停車使用；九年前依行政院「活化閒置公共設施」建議，研擬收費制度，在扣除人員開銷及清潔費後，將收取的權利金全數繳回國庫。

魏嘉賢說，打造多目標使用辦公廳舍的規劃方案，預計在兩年內完成，現階段無法滿足停車需求的現況，仍請民眾多包容。