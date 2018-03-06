〈北部〉寒假結束 「玉里熊讚」背書包上學去

2018-03-06

繼去年玉里100熊讚 公所再秀創意

〔記者花孟璟／花蓮報導〕從空中俯瞰，玉里鎮客城鐵橋旁，用黑色、綠色秧苗構成的臺灣黑熊造型吉祥物「玉里熊讚」，背著書包小跑步「趕著上學去」超可愛！玉里鎮公所繼去年「玉里熊讚放寒假」手割稻活動大獲好評後，今年稻田彩繪改以「玉里熊讚上學去」為主題，插秧最近完成，空拍畫面很壯觀。

鎮長龔文俊說，玉里熊讚背著書包、大跨步跑跳的圖案，表達牠非常期待上學、也期待與大家再度見面的心情，希望全國遊客都能一起來見證彩色稻米長大。

玉里鎮公所去年慶祝「玉里」地名一百周年，在玉里鎮源城里約一點四公頃的田區，打造「玉里100熊讚」稻田彩繪，農夫熊造型的「玉里熊讚」拿鋤頭、戴斗笠，旁邊還有「米倉」、「玉里100th」等字樣。

龔文俊說，今年度也在相同地點，打造「玉里熊讚上學去」稻田彩繪地景，彩繪除了仍使用紫稻「花蓮二十三號」，還加入黃葉稻、秈型紫莖白條紋葉等稻米品系，藉由綠、紫、白、黃色來呈現熊讚圖案，整個插秧作業二月初開始整地、圖案放樣、人工修圖，以及插秧工作等最近完成，為了檢查彩繪效果，也利用空拍機從高空拍照，對稻田中的熊讚圖騰「非常滿意」。

2月起整地、修圖及插秧 6月收割

他說，現在起一直到五、六月收割，隨著稻子長大，葉色會更明顯，遊客只要到玉里鎮台三十線往源城方向抵達興農橋，站在橋上就能看到彩繪稻田景致，背景是知名地標台鐵客城鐵路橋，偶而火車從鐵橋跑過去，就像是和「玉里熊讚」賽跑一樣！屆時稻子成熟也會舉辦手割稻體驗，歡迎遊客一起到玉里玩。