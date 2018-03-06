〈北部〉《桃園》龜山元旦升旗禮買太多 轉贈議員「討罵」

2018-03-06

採購1萬份 只送出一半

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市今年元旦升旗典禮在龜山區舉行，承辦的龜山區公所花了一百萬元採購一萬份紀念品，不料出席民眾不踴躍、只發出五千份，事後所有市議員都收到一整箱紀念品。國民黨議員舒翠玲、魯明哲昨天砲轟市府事前評估不當、浪費公帑，活動只來五千人更是落漆；龜山區的民進黨議員林俐玲則緩頰說，參與的人數遠超過統計，且能把多出來的紀念品送給沒到場參與的市民也很好，沒想到卻被批評，「乾脆怪我建議區長要公平送給每個議員好了」！

區長：去年八德發不夠

龜山區長陳建崧表示，升旗典禮是各區輪流承辦，去年八德區採購的二萬份紀念品被民眾搶破頭，今年因報名人數近六千人，且評估會有現場報名者，因此準備了一萬份。他說，當天參加升旗典禮者遠超過五千人，但不是所有到場民眾都索取紀念品。

舒翠玲指出，升旗典禮過後，她突然收到一整箱紀念品，裡面有五十份「玻璃保鮮盒及水杯」，詢問後發現每個議員都收到，換算共寄出近三千份，但以往升旗典禮現場發給民眾都不夠，從沒有發剩而寄給議員的情形，今年的情況足證市府好大喜功，浪費納稅人的錢大肆採購，結果到場人數落漆，才寄給議員幫忙消化。

剩餘送議員 有人不領情

市議員魯明哲質詢時，詢問陳建崧對活動是否滿意，陳回稱：「還不錯！」當下被魯挖苦：「厚臉皮跟誰學的？」魯明哲指出，他擔任中壢市長時，活動紀念品會找廠商贊助，他認為市府應該充分活用外部資源，把公帑用於建設，如此的採購過量、發不完送給議員，並不恰當。

「有這麼衰小嗎？」林俐玲為此回嗆魯明哲說，市府辦活動為何不能自己編預算，還需要向人募款？她說，元旦當天很冷，不少長者因高血壓、心臟病無法早起，事後反映仍想要升旗典禮紀念品，她因此建議區長可以發給各區市議員，要怪就怪她好了。

民政局：龜山首辦 經驗不足

市府民政局長湯蕙禎表示，桃園市從二○一六年起，將升旗典禮改為各區輪流舉辦，前兩年為民政局分別與客家事務局、體育局合作舉辦，今年交由龜山區公所統籌，可能因為首次承辦經驗不足而出現問題，未來民政局將從旁協助，也希望外界不要苛責。