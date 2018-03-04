〈中部〉壯男跑步猝死 醫：運動胸悶速就醫

2018-03-04

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮昨天發生五旬壯男路跑時倒地休克不治，據警方表示，該男身體健康，且常有路跑及登山；草屯佑民醫院急診室主任王斯弘說，劇烈運動或長時間耗氧量大的運動，有可能心臟血管突塞住而猝死，但休克前應會有胸痛、胸悶或冒冷汗的徵兆，一發現應馬上停止運動，火速就醫。

該名跑步猝死的男子昨日上午七時多出門路跑，跑到埔里市區一個路口時突休克倒地，中心碑消防分隊獲報趕至，立即進行ＣＰＲ，惟到埔基醫院仍回天乏術。

男子身上沒有證件，有熱心網友在埔里的臉書社團PO出手表等照片，希望趕快找到其家人。中午時分男子家人與警方聯繫，經赴埔基醫院指認，確定是五十四歲的黃姓男子。埔里警方表示，黃男的兒子因父親早上出門到中午還未回家，感覺不太尋常，突然想起上午行經市區，有救護人員在路邊為路倒民眾急救，於是重回現場，經店家描述被急救者特徵後，懷疑是其父親。

王斯弘表示，劇烈運動及長時間耗氧量高的運動，可能造成心臟血管突然塞住而心律不整休克，如果運動時出現胸痛、胸悶或冒冷汗情況，須馬上停止運動，火速就醫才能救命。

該跑步休克的案例，草屯鎮去年十一月也曾發生，幸運的是休克的五十四歲林姓男子，因草屯中山公園有兩名學氣功的民眾，立即為他進行ＣＰＲ而救回一命。