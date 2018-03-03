〈台北都會〉新北市府主管微調 3人辭職6日生效

2018-03-03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長侯友宜辭官參加國民黨黨內初選，市府勞工局長謝政達和朱立倫的重要幕僚、顧問宋自強昨天也請辭獲准，兩人將協助侯友宜在國民黨初選提名中勝出，三人的辭職都在六日生效。

勞工局長謝政達 請辭輔選

謝政達是前勞委會主委謝深山之子，他昨天受訪時說，與侯友宜的淵源從健康幼稚園火燒車事件開始，侯友宜的獨子是罹難者之一，他是受害者家屬委任的律師之一，兩人後來在市府共事；八仙塵爆發生後，侯友宜帶領市府首長到醫院撫慰家屬，執行力跟帶領團隊的能力讓他非常認同。

謝政達表示，過去曾多次輔選父親謝深山，包括花蓮縣長、立委、台北縣長選舉等，對於輔選並不陌生，侯友宜在農曆年前徵詢他的意願，請他負責選舉協調聯繫，他覺得自己在選舉中能幫上一點忙，決定請辭輔選。

宋自強是朱立倫從桃園縣長以來的重要文膽，在選戰中屢次扮演重要角色，他昨天只說，市長已經准辭，但沒有具體說明將在侯友宜的競選團隊中扮演什麼角色。

侯友宜請辭後，將由財政局長呂衛青升任副市長，財政局長由副局長黃細清升任，勞工局長也由副局長許秀能升任。

另外，新北大眾捷運股份有限公司董事會也通過，聘請前交通部長陳建宇擔任董事長，市府交通局主任秘書吳國濟擔任總經理。