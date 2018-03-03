〈台北都會〉翻轉舊城區 板橋府中行政園區年底變身

2018-03-03

老屋拉皮、設人行道及綠美化

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北捷運府中站周邊早期是板橋市區的核心地帶，隨著舊火車站與台北縣政府大樓（目前是新北市警察局）遷址到新板特區，既有建物老舊、交通動線不佳，發展逐漸沒落；新北市城鄉發展局啟動「府中行政園區改造計畫」，將透過老屋拉皮、施作人行道及綠美化工程等，翻轉舊城區的景觀，預計今年底完工。

捷運府中站周邊有板橋區公所、市警局、府後停車場、板橋區調解委員會、原行政執行署大樓等公有建築物，並連接一塊台北市捷運局所屬的三角形腹地，目前為機車停車場，形成府中行政園區。

改善捷運站口機車停車場動線

城鄉局副局長江志成指出，在昔日的台北縣府時代，計畫以BOT模式改建舊縣府大樓，但地方質疑公有財產變成商業營利用途，公益性不足，衍生反對聲浪，新北市升格後重新評估，認為此處是重要的交通節點，但動線紊亂、人行空間不足，廣場四周欄杆阻礙通行，公有建物屋齡平均超過三十年，因此啟動「府中行政園區改造計畫」，改善老舊市容景觀。

城鄉局都市設計科股長王學志表示，改造內容包括府後停車場及原行政執行署大樓進行老屋拉皮與室內裝修，市警局及板橋區公所外牆清洗加上立面修繕，增設夜間照明；調解會的建築物要拆除，打通行人路廊讓視野更開闊，並改善捷運站出口機車停車場動線，封閉七處使用率低的地下道。

連結商圈 未來可穿越三角廣場

此外，府後街附近有板橋國小、板橋國中與板橋高中，缺乏完善的人行步道，學生通勤必須與車輛爭道，改造計畫將塗銷路邊的機車停車格，移到府後停車場一樓，比現有增加四十九個停車格，行政園區周遭欄杆將全數拆除，施作綠圍籬及人行步道，廣場提供民眾駐足休憩，未來可穿越三角廣場，徒步到新板特區、南雅夜市、府中商圈、林家花園或黃石市場，連結舊城區與繁華商圈，讓府中舊城區風華再現。