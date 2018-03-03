〈北部〉慈湖拚觀光 整合北橫景點救人氣

2018-03-03

〔記者李容萍／大溪報導〕慈湖陵寢潑漆事件讓慈湖觀光再引關注，大溪區慈湖兩蔣文化園區向來是桃園市重要觀光景點，但近年遊客數量卻明顯下滑，從二○一五年三三○萬人次、二○一六年二二八萬人次，到去年僅剩下一○五萬人次，由於慈湖園區地處北橫觀光帶要衝，市府觀光旅遊局持續整合頭寮、百吉隧道等景點新增主題特色設施，「拚觀光」也救人氣。

觀光旅遊局長楊勝評表示，慈湖園區是市轄觀光重點區，也是「優美台七線（北橫公路）的起點」和旅途中最佳休憩園區，包含後慈湖、牛角湳埤、慈湖、慈湖紀念雕塑公園、慈湖遊客中心、經國紀念館、頭寮生態步道、百吉林蔭步道等，佔地卅七．五公頃，以及頭寮與慈湖兩蔣陵寢。

楊勝評表示，慈湖紀念雕塑公園收集全國各地雕像人物，十多年來收留原本矗立各地的蔣介石銅像，累計已有二二四座，另有孫文卅座、蔣經國二座，有全身、半身，也有坐姿與騎馬的塑像，每一座雕塑材質不同，神情也都不同，園區的銅像「記錄了歷史也刻化了文化，而非紀念個人」，經營模式不會改變。

慈湖園區目前由觀旅局風景區管理處派員於現場提供服務，以設施安全、環境清潔、服務舒適、旅遊歡樂為目標，並已將此園區規劃建設為智慧觀光景點，包含多語解說、雲端導覽、智慧App、智慧型遊客中心等。

雖然近年遊客數下降，遊客也不一定會去謁陵，但每日憲兵儀隊整點交接是另一項觀光亮點，觀旅局表示，將持續舉辦北橫探險節、夜間生態觀察、推動行駛台灣好行旅遊專車，未來也可發展AR虛擬實境搭配陵寢實體的瞻仰緬懷儀式，提供遊客更多重、符合個人所需的旅遊體驗。