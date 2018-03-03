〈北部〉利澤走尪祈消災 百斤紅龜粿亮相

2018-03-03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉「利澤走尪」（扛神轎過火）昨在利澤老街登場，主辦單位製作百斤紅龜粿酬神，兩天活動期間無限量供應平安粥，讓大家吃平安，今天還有百人扛神轎及千人鑽轎底，作為壓軸橋段。

8大庄頭居民扛神轎過金火

「利澤走尪」有百餘年歷史，每年元宵節這一天，當地八大庄頭居民「扛神轎過金火」，祈求消災解厄、風調雨順，演變至今成為獨樹一格的元宵民俗，已被列為「宜蘭縣無形文化資產」；去年起取消現代走尪（扛轎競速），以扛轎過火的傳統走尪作活動主軸。

「超酷的巨無霸紅龜粿！」宜蘭縣代理縣長陳金德、五結鄉長簡松樹、鄉代會主席沈信雄等人，昨出席利澤走尪開幕式；之後，為活動量身打造的百斤紅龜粿公開亮相，重量是市售紅龜粿一百倍大，可供好幾百人吃，成為會場一大亮點，利澤老街更是被人潮擠得水洩不通。

利澤永安宮旁展示的Q版媽祖高十五公尺，相當於五層樓高度，吸引眾人拍照打卡；昨天首日活動有地方美食展售、文創展、民俗陣頭表演、八大庄頭神轎拜廟、傳統走尪，晚間有提燈夜巡、猜燈謎、元宵晚會。

今有百人扛神轎、千人鑽轎底

今天上午安排祈求平安的「爆尪靖新娘（抱老公親新娘）」民俗趣味遊戲，開放現場報名；下午有創意踩街、百人扛神轎、千人鑽轎底、傳統走尪、歌仔戲之夜，並免費供應平安粥，請大家自備餐具一起做環保。

此外，羅東鎮公所昨晚也在羅東中山公園舉辦「旺旺來福慶元宵」，許多鄉親帶著毛小孩到場提燈、猜燈謎、鬧元宵，現場還有扯鈴與獨輪車民俗表演、闖關遊戲；鎮長林姿妙發放提燈、金狗紅包，營造小過年歡樂氣氛。