〈南部〉（高雄）相約鳳林宮 大林蒲「西南瘋」明開唱

2018-03-02

大廟埕 下午2點起連嗨8小時

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大林蒲遷村案啟動，第三屆大林蒲西南瘋音樂祭仍如火如荼籌備，今年移師鳳林宮廟埕，三日下午二時起八小時接力開唱。主辦單位高市金煙囪文化協進會表示，鳳林宮是信仰中心，回到部落是希望老少都能參加，藉以凝聚向心力。

大林蒲西南瘋音樂祭前兩年都在中林、南星路口舉辦，因為這裡曾是大林蒲人對家鄉美麗海灘的共同回憶，高市金煙囪文化協進會理事長、鳳興里里長洪富賢表示，原場地入夜風太大，長輩受不了，在大廟埕還可以促進商機，未來都將在此舉辦。

今年維持不致詞風格，由鳳鳴國小十鼓隊開場，還有林園中學、前鎮高中搖滾樂團助陣，繞圈圈樂隊、NAGA樂團、MVP樂團、綠龍與他的大提琴也來跨刀，曾參加「中國新聲音」台灣海選冠軍林筱庭，這次則與MI樂團合作，展現「鐵肺」功力。

大林蒲與紅毛港原是漁村，後因重工業、石化廠、大林發電廠環繞，成了「工業孤島」，只剩入夏時還有西南風可以吹進村落，因南星填海造陸、遊艇專區計畫相繼提出，將擋住西南風，地方以西南瘋音樂祭表達控訴，同時也希望打造地方獨有文藝特色。

經費短缺一半 節目精彩不變

音樂祭拒絕國營事業、公家機關捐助，向以文創商品、志工煮食肉粽、芋粿義賣自籌，這屆適逢鳳林宮舉辦遷村前最後一次建醮，地方為宗教盛事總動員到十二月才結束，音樂祭匆促籌辦，以致經費出現嚴重缺口，但主辦單位堅持不開天窗。

「不管了，先唱再說！」洪富賢說，音樂祭選在二、三月舉辦，就是要迎接四、五月間西南風，以往都在前一年八月開始籌備，為了建醮延宕文創品推出時程，以致開場前夕經費才募到一半。