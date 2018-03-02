〈北部〉竹縣測速桿王 台3線峨眉段年進帳逾千萬

2018-03-02

位於峨眉段91.2k 平均年告發逾萬件

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣現有卅四支固定式測速桿使用中，警察局統計，以台三線峨眉段九十一．二公里處雙向的測速桿，告發件數居全縣之冠，平均一年一萬餘件，開罰金額至少一千二百萬元，為了行車安全與避免荷包失血，駕駛人宜小心慢行。

警方：該段路寬緩下坡易超速

新竹縣警察局表示，台三線沿線共設有七支測速桿，包括峨眉九十一．二公里、八十六．五公里、竹東七十八公里、橫山七十四公里、關西六十二公里、六十一．一公里東光陸橋、五十九公里中山東路口。其中，峨眉鄉富興村九十一．二公里處，路幅寬且因為是大彎道後的緩下坡，車速過快容易肇事，過去曾發生死亡車禍，因此設測速桿提醒用路人留意，速限為時速六十公里。

由於台三線沿途多觀光景點，假日車多，此處每年平均告發一萬餘件，是全縣紅單開最多的測速桿。

竹北、芎林再各增一固定測速桿

此外，車流量大的竹北市興隆路與莊敬南路口以及芎林鄉富林路一段十五．五公里處，各新增雙向的固定式測速桿，已準備驗收，經公告後近期就會啟用，移動式測速槍也會持續執法。

縣警局交通隊表示，竹北市興隆路為汽、機車混合行駛道路，速限為時速五十公里，因四線道筆直寬敞，用路人常超速，每年發生三百多件車禍，肇事率偏高，新增的測速桿鄰近興隆國小，常有民眾過馬路到河堤運動，希望藉此提醒用路人放慢車速。

至於芎林鄉富林路一段十五點五公里處新增測速桿，速限六十公里。警方表示，是因車多且車速快，常有民眾自中央分隔島缺口迴轉，與直行車發生車禍，造成嚴重死傷。