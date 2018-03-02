〈北部〉《桃園》綠捷潛盾施工 交局：中正路交通影響不大

2018-03-02

議員憂 8年恐陷入交通黑暗期

〔記者謝武雄／桃園報導〕綠線捷運將通過桃園區最熱鬧的中正路，由於捷運施工期長達八年，市府交通局昨在議會進行綠捷專案報告時，市議員黃婉如就表示，綠捷施工在即，依台北市萬大線經驗，即使是四十米道路交通都會受到影響，而桃園區中正路前段只有十五米寬，施工後恐陷入交通黑暗期，造成中正路上店家人人自危，已出現租約到期就不續約的情形。

交通局長劉慶豐表示，綠捷在桃園大廟前後的中正路將採取潛盾工法，而非傳統的明挖覆蓋工法施工，僅工作井及G08、G09車站站體會做小規模局部開發，對中正路的交通影響不大，應可維持正常交通，工程預計年底動工，已要求廠商施工前提出詳細的交通維持計畫，並於施工前舉辦說明會與市民溝通。

房仲業：施工效應發酵 衝擊店租

林姓房仲業者表示，綠線捷運即將施工，對桃園區中正路的店面租賃造成巨大影響，已有許多店面因商家退場而待租中，主因是捷運還沒有動工，商家根本不知道哪些地方會有圍籬、哪些地方有出口，因此都持觀望態度，得待工程確定後才會有商家再進場；而在店租方面，中正路的黃金地段，一、二樓近百坪的店面原有三、四十萬元行情，未來會視受施工影響的程度而往下調整。

中正路僅15米道路 地方憂慮

綠線捷運從八德區G03站進入地下，沿八德介壽路、桃園區介壽路到桃園火車站後，持續沿中正路經大廟、藝文特區到達蘆竹區中正北路後才改行高架。其中桃園區中正路從火車站到大廟、慈文路口僅為兩線道的十五米道路，讓地方始終憂慮一旦綠捷施工，中正路勢必會進入交通黑暗期。

黃婉如表示，以台北市捷運萬大線而言，即使是四十米道路，施工後交通都大受影響，桃園綠捷施工在即，中正路商家早已人人自危；而劉慶豐回答議員林政賢質詢時表示，按照發包進度，綠捷大約會在今年底動工，林政賢並要求交通局須主動與民眾溝通，讓外界清楚知道影響層面。

市議員李光達、陳美梅也要求做好中正路的各項交通維持，且在潛盾施工的過程中更要確保工程品質，不能造成中正路兩旁房屋及大廟有任何損傷。