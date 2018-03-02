〈中部〉綠川百年櫻橋重現 遊客驚艷

2018-03-02

〔記者歐素美／台中報導〕在台灣大道下方、綠川上方橫跨著一座具有百年歷史的「櫻橋」！台中市政府並藉由綠川整治，參考老照片，在台灣大道上復刻櫻橋外觀，讓遊客在遊賞綠川美景時，可一睹橋下具有百年歷史的「櫻橋」橋體，及櫻橋的昔日風采，新舊交錯，令人驚艷。

櫻橋橋體 包覆在台灣大道下方

根據文史資料記載，「櫻橋」興建於日治時期大正四年（一九一五年），是當年櫻橋町通（即台灣大道）跨過綠川的橋面，外界原以為「櫻橋」在一九九○年代台灣大道拓寬改建時即消失，但水利局辦理綠川整治開蓋工程時，發現櫻橋橋體就被包覆在路面下方，因「櫻橋」代表中區都市變遷與發展的軌跡，市府特別將其完整保留，讓綠川美景與歷史古蹟相互映照，增添更多人文色彩。

綠川整治 保留原生牆面及橋身

水利局長周廷彰指出，水利局在發現櫻橋橋身舊址後，保留了原生牆面及橋身，因中山橋、櫻橋等橋面低矮，為滿足綠川防洪標準並兼顧橋樑保存，經與專家會勘討論後，決定於橋下設置防洪箱涵，並採用台中獨有、俗稱「夫妻樁」的人工擋土柱工法，穩固橋台基礎，同時解決綠川通洪瓶頸問題，並將橋下空間打通，讓民眾走遊綠川時，抬頭就可一睹櫻橋的原始面貌。

水利局參考老照片 復刻櫻橋外觀

水利局並參考老照片，在台灣大道兩側、即櫻橋實體的上方，復刻重現昔日的櫻橋外觀，讓百年前的綠川與現代樣貌串聯。至於「櫻橋」的名稱由何而來？是否早期綠川附近種有很多櫻花？水利局表示，因相關文史資料很少，至今不得而解。

綠川整治工程完成後，除了櫻橋再現，水利局並在櫻橋下方設置浪漫的「紫藤廊道」，在雙十路至民權路河段佈置蒲公英、優悠水母、幸福光球等創意藝術光景，每晚點燈至十點，展期至四月八日止。