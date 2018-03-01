〈南部〉《追思228》傷痛數十年 92歲嬤年年出席追思

2018-03-01

屏東公園紀念碑 辦追思音樂會

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府昨在屏東公園二二八紀念碑前舉辦二二八追思音樂會，九十二歲的王蔡梅每年都從高雄搭計程車來到屏東出席，數十年來如一日，她說，因為丈夫與親友的遭遇，讓她對二二八感受特別深刻，她每年都會來，直到不能來為止。

「我不能不來」頭髮斑白拄著拐杖的王蔡梅，每年二二八紀念活動都會參與，為親人獻上一朵百合。

王蔡梅說，先生當年是警察，在二二八事件中曾入獄八個月，後來雖被判無罪，但從此被列入黑名單，丟了警察工作，也沒辦法好好上班，經常被情治單位調查，每天都過著提心吊膽的日子；丈夫的堂哥王金星是當年屏東枋山庄長，在二二八事件中於恆春南門被槍斃，是家人心中永遠的痛。

王蔡梅的兒子王修閔表示，當年阿公賣了一頭牛才把爸爸贖回來，但從日本中央大學法律部畢業的阿伯王金星，在恆春南門被槍斃，家人同樣遭到情治單位的調查與監控，這段遭遇給家族帶來驟變，也因此媽媽每年堅持來參加追思，並為台灣祈福。

兄上班途中受難 張林淑汝心酸

追思活動中還有八十五歲的張林淑汝，從恆春來參與追思，她說，她哥哥林錫樟當年是台電技術員，上班途中被槍斃，只有廿一歲，那時候她十一歲，每天都看著媽媽以淚洗臉，回想起來特別心酸。

活動安排縣長潘孟安帶領受難者家屬代表們，在紀念碑前獻花追思。潘孟安表示，二二八已過去七十一年，轉型正義還在持續進行，許多歷史事件仍待真相還原，期盼記取歷史、不再重蹈覆轍。（相關新聞刊A2）