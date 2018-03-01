〈中部〉民進黨彰化區縣議員初選 黃建閎落馬

2018-03-01

輸贏可能在一通電話

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部昨公布彰化區縣議員和埔鹽鄉長初選民調結果，彰化區縣議員初選六人當中，民調總成績墊底的黃建閎是現任縣議員黃育寬的兒子，他跟民調倒數第二的彰化市民代表楊富鈞，差距僅在○．○二％，黃建閎初選失利，資深政壇人士指出，輸贏可能就在一通電話。黃建閎說，感謝選民支持，他接受事實，等心情沈澱再思考下一步路。

彰化區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉）議員和埔鹽鄉長初選民調，總成績統計結果，在縣議員部分，民調最高依序是莊陞漢○．四五％、林維浩○．三五％、李成濟○．三五％、葉孟家○．三二％、楊富鈞○．二八％、黃建閎○．二六％，成績前五高者獲得提名。

鄉長部分二搶一，民調總成績，謝采芳六七．三六％勝過林斯民三二．六四％，由謝采芳獲得提名，謝采芳的父親是埔鹽鄉調解委員會主席謝新呈，謝新呈曾擔任埔鹽鄉代會主席。

民進黨彰化縣黨部主委黃振彥表示，全縣八個縣議員選區和一個原住民選區中，彰化區和田中區各有一席婦女保障名額，尚未確定提名人選，這兩選區提名人選擬考慮徵召，願接受徵召者除具備已入黨滿兩年外，也需向縣黨部辦理登記。

後續各區初選民調時間，三月一日埤頭鄉長、北斗鎮長、溪湖區縣議員；三月二日二林區縣議員、和美區縣議員。