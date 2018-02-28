〈台北都會〉陳篡地醫師抗暴 布袋戲演出

2018-02-28

〔記者郭安家／台北報導〕二二八事件後，雲林斗六醫師陳篡地，號召在地青年成立「斗六治安維持會」，他們的武裝民兵攻佔虎尾機場；新世界掌中劇團透過群眾募資，將於三月四日在自由廣場演出「二八水風雲錄—陳篡地醫師」，並邀請現年九十六歲的二七部隊部隊長鍾逸人到場演講；不過，該演出計畫目前仍在籌資。

群眾募資 募不到將取消

主辦單位「北鳥歌唱革命」指出，陳篡地曾於斗六開設眼科行醫，對於窮困人家鮮少收費，深獲在地鄉親愛戴。日治時期，他曾受徵召到越南擔任軍醫，參加了越共游擊戰，練就作戰好功夫。回台灣路上，發生二二八事件，陳暗下決心留下武器，成為保衛鄉里的強大火力後援。

陳篡地號召在地青年成立「斗六治安維持會」，他們攻佔虎尾機場，也在雲林、嘉義梅山一帶與中國軍隊激戰，是二二八事件中，反抗血腥鎮壓最重要的武裝部隊。

這故事將改為布袋戲「二八水風雲錄—陳篡地醫師」，三月四日於自由廣場免費公演，而七十一年前的三月四日，正是台灣抗暴民兵武裝部隊二七部隊成立的日子，也邀請二七部隊部隊長鍾逸人到場演講。

不過，「北鳥歌唱革命」表示，該演出計畫約需卅萬元，目前僅募資七萬餘元，如募不到廿萬元給劇團演出，活動將會取消；現在仍努力進行群眾募資。

獨派今發動台灣人民自決建國

〔記者郭安家／台北報導〕今天是二二八紀念日，獨派也於台灣博物館前發起「台灣人民自決建國發動會」第一次籌備會議。

台灣人民自決建國發動會籌備會成員將於今早集結，並步行前往徐州路台大醫院國際會議廳，聲援「喜樂島政團」記者會，成員中午再開籌備會議，除了決議運動名稱、表決台灣人民自決建國宣言草案，也會決定是否支持「喜樂島政團」。

台灣人民自決建國宣言草案，認為台灣人民自決建國是天賦的基本人權，二次大戰同盟國的一項目標是解放殖民地，但戰敗國日本殖民地的台灣，不但尚未解放，而且四十多年，遭受軍事戒嚴高壓恐怖的兩蔣統治壓迫，即使一九八八年兩蔣都死了，一九九六年後，台灣已實質民主自治了，仍然在中華民國體制陰影下不能自拔。

宣言草案指，中華民國是蔣介石違反「國際戰爭法」硬塞給民眾的，既然它已不可能被全世界承認為國家，因此也沒有道理叫台灣人民背負它！所以他們不畏任何艱難，決心發起該運動，不到成功建國絕不終止。