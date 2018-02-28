〈北部〉《桃園》全民搶買衛生紙 3賣場採限購制

2018-02-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛生紙喊漲，引發民眾搶購，市府消保官前日兵分四路至全聯福利中心國際店、愛買桃園店、大潤發八德店及家樂福八德店等四大賣場出動稽查。消保官邱玉霞表示，除了廣豐新天地的家樂福因衛生紙剛進貨仍有存貨，其餘三家賣場的衛生紙貨架上都是一片空蕩，但未發現業者有哄抬價格或囤貨情形。

邱玉霞表示，經詢問賣場人員，如果商品在銷售目錄上，都會依標價販售，不會調漲價格，業者也允諾會盡速補貨，滿足消費者需求；除了美式大賣場好市多南崁店及中壢店已限制一卡限購二串，愛買桃園店昨起也跟進每人限購二串。

過去每週進貨兩次 現貨到即上架

記者昨走訪桃園區的二間全聯分店，國際店的衛生紙前天被搶購一空，店家雖立即補貨，但也僅有一種品牌；業者透露，過去平均一個禮拜進貨一到二次，且倉庫一定有庫存，現在則是得看哪家廠商有貨，只要一進貨就立刻上架，對於民眾搶購的情況始料未及。另家全聯分店的衛生紙貨架則是空蕩蕩，業者說，仍無法確定補貨時間。

邱玉霞表示，四家大賣場業者均稱，只要進貨就會立刻上架，絕不會囤貨，要讓消費者都買得到。

對於衛生紙搶購潮，市民黃小姐表示，因家中還有衛生紙且有慣用品牌，就算現在沒買到也不會緊張，「相信之後一定有」；市民許小姐則說：「家裡、店裡都要用，不買不行，能省一點是一點！」