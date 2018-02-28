〈中部〉228人權紀念館 見證彰化人情義

2018-02-28

北斗郡守官舍轉型 展出相關文獻資料

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣首座二二八人權紀念館，昨日在歷史建築「北斗郡守官舍」中隆重開幕，紀念館首展以「1947。憶舊。視新」為主題，展出有關在彰化發生的二二八文件與五○年代實施「清鄉令」時的文獻資料，歷史重現彰化人民有情有義的一面。文化局長陳文彬宣告，彰化人權在二二八週年紀念前夕終於轉型正義成功。

北斗郡守官舍為日治時期北斗郡守居住宿舍，後來隨不同時期供公務、行政官員居住，建築具有時代意義，前年八月修復完成，去年二月彰化縣政府首度在此舉辦二二八事件七十週年紀念展，當時縣長魏明谷就有意將此地作為二二八史料事蹟及人權教育基地，經過一年籌備規劃，掛牌更名為「二二八暨人權紀念館」。

文化局長陳文彬、前局長陳慶芳、縣議員江熊一楓等地方士紳昨日到場揭牌開幕，館內展出二二八事件受難者肖像牆、生命樹等裝置藝術，及描繪二水醫師陳篡地躲藏山洞的當代繪畫創作等，陳慶芳也提供大量有關北斗事件、實施清鄉令時彰化在地的通行文件等，見證彰化縣民人權的歷史發展。

每週三至週日開放 歡迎前來鄉土教育

陳慶芳表示，因為「耕者有其田」傳令誤會，二二八沒多久就引爆北斗事件，造成人民與警察對立，民眾莊成提供家裡供公務員躲藏倖免於難，事後政府還頒發獎狀表彰，另外五○年代全台進行清鄉，人民橫跨外鄉鎮都需盤查，迎娶隊伍還得申請通行證，助產士與醫護人員也等申請相關證件才能免於盤查，這些文獻都能呈現當時人權自由的確備受脅迫。

陳文彬說，北斗郡守官舍重新啟用後只有假日才開放，但縣長魏明谷認為彰化內沒有二二八紀念館跟紀念碑，認為這個地方應該轉型人權紀念館，時時敞開大門讓民眾進來了解歷史，經文化局籌劃多日後在二二八紀念日前夕開幕，未來每週三至週日全館開放，也盼與當地中小學合作，進行鄉土文化相關教育。