〈中部〉《台中》首度記名表決 總預算終過關

刪除31億 修正通過1893億
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年度總預算案廿七日在市議會三度闖關，在動用表決後，總預算案終於通過，這也是台中縣市合併後，市議會首度以記名表決方式通過總預算，本預算及附屬單位預算共計刪除卅一億餘元，修正通過一八九三億餘元。
本預算共刪除五億餘元，包括台中之心人行步道及自行車道路網改善工程刪除四千萬元、委託各局處辦理東亞青年運動會籌辦計畫相關經費刪除五千萬元、辦理東亞青年運動會籌辦計畫印刷、環境布置、接待外賓、誤餐費等雜支刪除五千萬元、補助中小企業辦理台中市地方產業創新研發推動計畫經費刪除六百萬元等；附屬單位預算刪除廿六億元，包括台中捷運公司支出刪除一億元、水湳機場區段徵收不動產投資刪除廿一億元、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收不動產投資刪除三億元等。
台中市政府一○七年度本預算共編列一三○一億八五七八萬四千元，附屬單位預算編列六二二億二五八二萬五千元，合計一九二四億一一六○萬九千元。
而今年度總預算案在去年底市議會定期大會、今年第一次臨時會都無法完成二、三讀，昨天三度在第二次臨時會闖關，民進黨團、國民黨團均進行甲級動員，並持續朝野協商，最後整理出九十九條有共識要刪除的預算項目先二讀，另外七十九條欲刪除的預算項目因無共識，逐條記名表決。
台中市議會現有五十九席議員，民進黨、國民黨各廿六席，親民黨二席，無黨籍五席，但國民黨議員一人出國、一人表決時未在場，加上主席林士昌也棄權，因此最多只有廿三票，而民進黨得到無黨籍議員支持，人數占優勢。
79條無共識預算 全數通過
最後這七十九條預算全數通過；另外，本預算其他九十九條預算共刪除五億二五四萬一千元，附屬單位預算刪除廿六億元，本預算與附屬單位預算總計刪除卅一億二五四萬一千元。因此，本預算修正通過一二九六億八三二四萬三千元，附屬單位預算修正通過五九六億二五八二萬五千元，合計通過一八九三億九○六萬八千元。