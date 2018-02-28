〈中部〉雲林馬光大排長年髒臭 居民促整治

2018-02-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林馬光大排流經土庫、褒忠等鄉鎮，因長期泥沙淤積嚴重，環境髒亂飄散惡臭，備受詬病，沿線住戶抱怨不已，要求主管機關積極改善困擾多時民瘼。

出身雲林、筆名「履彊」的作者蘇進強，曾以故鄉馬光大排的臭味，寫成一篇「雲林故鄉的氣味嘸通嫌……」，文中指出「幾乎所有地方政客都會在選舉前拍胸脯保證，一定改善馬光大排的污染問題。也幾乎毫無例外的，當選後便忘記承諾，直到任期屆滿，馬光大排的毒臭依然……」，可見問題存在已久。

環局︰加強稽查畜牧廢水

一名何姓居民指出，馬光大排是土庫、褒忠地區主要灌溉渠道，沿線卻臭不可聞，大排兩側雜草、垃圾觸目可見，連作家都為文諷刺，令人無奈。

雲林縣環保局長張喬維指出，舊稱馬公厝大排的馬光大排源於土庫鎮馬光厝，途中流經土庫、褒忠、東勢及台西鄉等四鄉鎮，全長約十八．六公里，流域內列管事業共一百一十家，流域內在養豬隻頭數約十一萬八千三百頭，主要污染源為畜牧廢水，縣府將加強對業者宣導及稽查，減少污染。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，針對馬公大排，去年六月起自雲一一一線往下游沿線清疏至褒忠與東勢交界處的馬南橋，今年起也規劃進行台十九線至雲九線勝利橋間約一千五百公尺區段疏濬。

許宏博強調，各區段大排髒亂及惡臭並非靠公部門清疏就可完全排除，仍有賴民眾共同保持愛護。