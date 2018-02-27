〈台北都會〉家樂福敏豆 殘留農藥超標113倍

2018-02-27

抽驗70件生鮮蔬果 10件不合格

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市今年一月第二波生鮮蔬果殘留農藥抽驗報告昨出爐，共抽驗七十件，包括敏豆、菠菜、百香果及芹菜等十件不符規定，其中家樂福販售的「敏豆」檢出四項殘留農藥，驗出超標二倍至一百一十三倍不等。衛生局表示，經查所有違規產品皆來自外縣市，已勒令抽驗地點下架不得販售，並移請所轄縣市溯源處辦。

家樂福︰兩樣違規商品已下架

針對北市批發市場、蔬果零售業者、賣場、超市及餐飲店，衛生局昨公布一月第二波生鮮蔬果殘留農藥檢驗結果，共抽驗七十件，十件違規的產品中，其中家樂福販售的「敏豆」檢出四項殘留農藥，超標二倍至一百一十三倍不等，其「百香果」也驗出二項超標七倍的農藥。

台北農產運銷股份有限公司第一果菜批發市場販售的「芹菜」、「黃秋葵」、「豌豆」及兩件「百香果」，也驗出超標二倍至十八倍不等，其「青蔥」及「棗子」則檢出不得檢出的農藥；鄰近第一果菜市場、萬華區富民路某菜販販售的「菠菜」，則檢出二項超標一．三八倍及五十二倍的農藥。

對此，家樂福公關經理林夢紹表示，收到通知均已立刻下架兩樣違規商品，將對廠商提出罰則，未來賣場也會再提高抽檢比率。北農公司主任秘書路全利表示，已電話通知供貨單位農友，並行文告知，依據供應人管理辦法，予以停工十天，未來也會加強把關。

衛生局表示，殘留農藥超標者，違反「食品安全衛生管理法」，可處分責任業者六萬元以上二億元以下罰鍰；針對十件違規產品，已命令抽驗地點下架不得販售，經查產品均來自外縣市，包含高雄市美濃區吉東里吉山街十六號、雲林田尾集貨場、埔里生薑生產合作社、雲林縣荷苞嶼合作農場、彰化縣埔鹽鄉太平村、南投縣埔里百香果生產合作社、高雄市燕巢區橫山里大山巷十九之七號、嘉義縣朴子市農會、南投縣合成百香果生產合作社、彰化縣二林鎮趙甲里和平巷一之廿四號，已移請所轄縣市衛生局溯源處辦。