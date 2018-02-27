〈北部〉《桃園》中庄調整池 打造大嵙崁親水園區

2018-02-27

〔記者李容萍／大溪報導〕經濟部水利署北區水資源局為促進中庄調整池二期用地的美化利用，昨由局長江明郎與市府水務局長劉振宇簽訂合作備忘錄，在市長鄭文燦見證下，將該局經管的調整池二期及景觀土丘約四十公頃土地，委由水務局代管及結合調整池四十一公頃水域進行休閒旅遊整體規劃，將打造為大嵙崁親水園區。

鄭文燦表示，中庄調整池及中庄攔河堰啟用後，北桃園用水獲得解決，不怕颱風缺水，市府與北水局啟動合作將中庄一期和二期發展為大嵙崁親水園區，將針對二期工程規劃中央景觀水道、休閒林道、花卉專區、滑輪運動專區、水舞景觀廣場、草地運動區、濕地觀察體驗區、假日花市等設施，總經費約三億元，面積約一百一十公頃，將成為大溪新亮點，大幅提高中庄調整池的價值，讓更多人見證水利工程的美好。

鄭文燦說，中庄二期工程地區剛好是整個大漢溪流域的風櫃口，今年將在此舉辦大溪國際風箏節。而市府目前正向交通部高公局申請增設大鶯交流道，若獲得通過，未來前往中庄一期及二期親水園區將更加方便，整體計畫可更為完善；同時為促進整體大漢溪上游觀光發展，市府也爭取從中庄到山豬湖興建二．五米或四米吊橋以連結大漢溪左岸及右岸，也規劃自行車道串聯鶯歌、大溪至龍潭。

江明郎指出，中庄調整池一期及二期擁有完整水域及陸域，去年底中庄調整池啟用後，廣達四十一公頃的廣闊水域及三．六公里蜿蜒環湖道路，已吸引許多民眾前來造訪，桃園市政府在最佳時機接手二期規劃，相信將可打造與石門水庫風景區媲美的園區風景，提供民眾優質的休憩與知性旅遊新選擇。