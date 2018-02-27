〈北部〉新自強隧道雙軌化 最快6月通車

2018-02-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年九月廿六日切換通車的花東線鐵路「新自強隧道」，為雙軌化隧道，但去年起只有單線（西正線）通車，至於東正線的土建工程已在農曆年前完工，目前為電車線調整、最後測試階段。鐵工局玉里工程段表示，預計三月底報交通部進行履勘作業，預計六月份新自強隧道將可雙線通車。

鐵工局玉里工程段長薛文城說，新自強隧道去年九月第一階段通車單線，第二階段雙線通車如火如荼進行中，東正線土建工程已於一月底完工，軌道、號誌均已銜接完成，電車線已經完成架設，預計三月七日、八日兩天自主巡察，做最後調整，接下來找台鐵局聯合進行電車線、號誌線的動態測試，最後成果四月報交通部，由交通部成立履勘小組做最後確認，最快六月份新自強隧道雙線通車。

南平至萬榮9.6公里 預計109年完工

鐵工局也透露，鳳林南平至萬榮的九點六公里雙軌化工程，包括最主要的萬里溪橋改建成雙軌橋，以及鳳林鐵橋等三座小型橋樑改建。其中萬里溪橋配合水利署在萬里溪南岸退後河川治理線，堤防後退，導致原規劃橋樑長度二百四十公尺需拉長，目前還在等河川局處理堤防徵收問題才能定案，預計一○九年完工。

其餘路段預計明年設計、發包

鐵工局玉里工程段表示，目前花東線全長一百五十公里，實際完成雙軌路段僅四十五公里，不到三分之一，目前政府為加速東線鐵路雙軌化進度，除了去年十月起動工的鳳林南平至萬榮九點六公里路線雙軌化工程，預計一○九年完工，其餘路線雙軌化計畫納入行政院前瞻計畫軌道建設中，目前已進入環評階段，希望環評可於年底跑完、明年進入設計及發包階段，後年一○九年開工，才能有效提昇花東線調度彈性、減少行車時間。