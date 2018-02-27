〈中部〉畫家陳陽春捐畫 助母校北港高中蓋樓

2018-02-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港高中藝術大樓興建經費不足二千七百多萬元，校友、畫家陳陽春得知，捐出廿五幅畫作義賣，盼能協助籌募經費，提供學校師生、社區民眾交流對話的藝術場所。

25幅畫作義賣 4幅募200萬

北港高中藝術大樓為三層樓建築，除有教室、辦公室，三樓還規劃展覽館，主體建築大致完工，剩餘零星工程及內部設備仍不足二千七百多萬元。

北港高中校長傅國樑指出，陳陽春為傑出校友，對學校、家鄉事很關心，得知學校藝術大樓經費不足，主動聯繫表達要捐廿五件作品義賣，所得全數做為藝術大樓興建經費。

傅國樑說，陳陽春是國內外知名畫家，有「畫壇儒俠」雅號，在國內外舉辦超過二百次畫展，足跡遍及世界各地，透過畫作讓世界看見台灣，因此贏得「文化大使」美名。

陳陽春表示，藝術可以陶冶性情，尤其在追求效率、經濟掛帥的工商社會，藝術更能為人帶來心靈上的慰藉與平靜，一生熱愛繪畫，期盼透過「捐畫募款」協助母校藝術大樓早日完工啟用，提供師生、社區民眾充滿藝術氣息場所，也希望有機會能與對繪畫有興趣的民眾交流。

傅國樑指出，陳陽春共捐贈廿五幅作品，全數在學校圖書館三樓展出，昨天有家長會長吳政憲等四人各認購一幅，每幅五十萬元，共募得二百萬元，校方計畫透過義賣等方式自行籌募七百萬元，其餘二千萬元向教育部爭取補助。