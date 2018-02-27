〈中部〉北港燈會3.1登場 3大燈區展特色

2018-02-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○一八北港燈會將於三月一日至十一日登場，這次燈會以歷史、宗教、生態及物產四大主題為主軸，設置巷弄燈區、觀光大橋燈區、水道頭燈區三大燈區，雲林縣長李進勇邀請大家來北港拜媽祖看花燈。

李進勇指出，北港是花燈的故鄉，是地方文化資產，其地位保存及發揚是地方的使命，雖經費有限，但北港燈會的格局、內涵絕對不隨便，精彩可期。

縣府文化處長林孟儀表示，北港大橋燈區以電音三太子為主題故事，以趣味互動式花燈迎賓，橋下為主燈「福旺臨門」、副燈「豐慶牛墟」為主軸，周邊還有北港特產美食大餅、圓仔湯、花生及雲林特有的保育類動物八色鳥、黃金蝙蝠、紫斑蝶及北港孝子釘、開台先驅顏思齊的主題花燈。

水道頭燈區以去年台灣燈會典藏的「哈密瓜」花燈串成哈密瓜燈海廊道，另有燈光造景與水道頭景觀相互搭配，呈現不同風味花燈。

巷弄燈區則以「懷舊花燈」為主題，與北港文化、宗教、歷史相結合的各式環境藝術作品，有在地藝師許哲彥的剪黏造型花燈、顏三泰的電動花燈、林聰賢的傳統燈籠、黃志偉的彩繪燈籠、陳威光創意盆偶、許碧光的電影看板、王耀瑞的傳統花燈等，充分展現北港燈會原鄉的百年歷史，帶領民眾穿越時空回到五、六○年代。

每日限量送「發財狗」小提燈

林孟儀說，北港燈會一日晚上七點點燈，燈會期間每天限量贈送造型可愛的「發財狗」小提燈，相關訊息可上二○一八北港燈會活動網站查詢。