〈中部〉《追思228》遭誣地頭蛇 劉登基慘死橋頭車站

2018-02-27

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山糊燈籠師傅劉登基（官方記載「劉登基」，但家屬說是「劉丁居」，因台語發音為同音）當年熱心當地方調人，二二八事件卻遭誣陷為「地頭蛇」，被士兵捉走並帶往橋頭火車站附近槍斃，官方「台灣省二二八事變正法及死亡人犯名冊」記載的槍決罪名為「毆打國軍」。

劉登基的兒子蘇金全（從母姓）二十多年前，曾接受時任中央研究院近代史研究所研究員許雪姬口述訪談，這是蘇金全唯一一次，對外較完整訴說他所知道的父親遇難經過。

和朋友喝酒被抓走 遇難時僅37歲

根據許雪姬的口述訪談，劉登基生於一九一一年（日明治四十四年），遇難時年僅三十七歲，蘇金全說，他父親在岡山原從事燈籠生意，民國三十六年三月的某一天晚上，和警察朋友喝酒，莫名其妙就被人抓走，從此下落不明，他和阿嬤、母親到處打聽一無所獲。

三月二十日一大早，他到岡山菜市場吃早餐，竟看到牆上告示寫說，當天要在橋仔頭車站前槍殺他父親，蘇金全趕緊回家稟報，並和阿嬤、母親趕往橋仔頭車站，但他們趕到現場時，十幾名陸軍裝扮的士兵已結束行刑跳上卡車，劉登基血流滿地、橫死地上。

「我父親的眼睛圓睜，似乎在訴說著自己的冤枉，一直到入殮仍『死目不願盍』！」蘇金全回憶，他察看父親身上傷勢，有六個彈孔，顯然至少開了六槍，但都沒有傷及要害，致命傷反而是脖子被刺刀刺殺的兩道傷口！

目睹父親慘死的蘇金全，當年僅十五、六歲，他被迫一夕長大忍痛辦理後事，將父親葬在大寮（大遼）附近公墓，三十幾年前並幫父親撿骨。

槍決地橋仔頭車站 經常發生車禍

蘇金全回憶說，橋仔頭車站附近經常發生車禍，有人說是他父親死不瞑目在作祟，多年來有上百人來告訴他，夜晚騎車路經他父親遇難的路口，都被他父親的冤魂叫住，要機車騎士帶他回岡山，還一再吩咐過橋時要記得叫他，冤魂似乎尚未獲得解脫！不過隨著當地馬路拓寬，類似冤魂託付靈異傳說，近年來已無疾而終。

岡山文史工作者劉天賦表示，根據蘇金全的母親說法，劉登基平時和福州人有往來，福州人被台灣人欺負時，找上劉登基出面斡旋，沒想到熱心當調人的劉登基，卻被誣陷為地頭蛇而遭遇不測，不過劉家後代對此說法無法求證。

住在橋頭火車站前、前橋頭鄉代表會主席戴清定昨天證實，劉登基當年遇難地點就在橋頭火車站南側，省道台一線、橋頭路和新興路交叉路口，當時該處為人煙罕至的偏僻地，有一處碉堡，劉登基就在碉堡旁被處決。

  • 岡山二二八遇難者燈籠師傅劉登基（官方記載「劉登基」，但家屬說是「劉丁居」）。（記者蘇福男翻攝）

    岡山二二八遇難者燈籠師傅劉登基（官方記載「劉登基」，但家屬說是「劉丁居」）。（記者蘇福男翻攝）

  • 一九九一年七月二十六日時任中央研究院近代史研究所研究員許雪姬透過各種管道，輾轉找到劉登基的兒子蘇金全（從母姓）並進行口述訪談，照片拿書者為岡山文史工作者劉天賦。（記者蘇福男攝）

    一九九一年七月二十六日時任中央研究院近代史研究所研究員許雪姬透過各種管道，輾轉找到劉登基的兒子蘇金全（從母姓）並進行口述訪談，照片拿書者為岡山文史工作者劉天賦。（記者蘇福男攝）

  • 根據「台灣省二二八事變正法及死亡人犯名冊」記載，劉登基槍決罪名是「毆打國軍」。（記者蘇福男翻攝）

    根據「台灣省二二八事變正法及死亡人犯名冊」記載，劉登基槍決罪名是「毆打國軍」。（記者蘇福男翻攝）