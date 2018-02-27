〈中部〉《追思228》遭誣地頭蛇 劉登基慘死橋頭車站

2018-02-27

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山糊燈籠師傅劉登基（官方記載「劉登基」，但家屬說是「劉丁居」，因台語發音為同音）當年熱心當地方調人，二二八事件卻遭誣陷為「地頭蛇」，被士兵捉走並帶往橋頭火車站附近槍斃，官方「台灣省二二八事變正法及死亡人犯名冊」記載的槍決罪名為「毆打國軍」。

劉登基的兒子蘇金全（從母姓）二十多年前，曾接受時任中央研究院近代史研究所研究員許雪姬口述訪談，這是蘇金全唯一一次，對外較完整訴說他所知道的父親遇難經過。

和朋友喝酒被抓走 遇難時僅37歲

根據許雪姬的口述訪談，劉登基生於一九一一年（日明治四十四年），遇難時年僅三十七歲，蘇金全說，他父親在岡山原從事燈籠生意，民國三十六年三月的某一天晚上，和警察朋友喝酒，莫名其妙就被人抓走，從此下落不明，他和阿嬤、母親到處打聽一無所獲。

三月二十日一大早，他到岡山菜市場吃早餐，竟看到牆上告示寫說，當天要在橋仔頭車站前槍殺他父親，蘇金全趕緊回家稟報，並和阿嬤、母親趕往橋仔頭車站，但他們趕到現場時，十幾名陸軍裝扮的士兵已結束行刑跳上卡車，劉登基血流滿地、橫死地上。

「我父親的眼睛圓睜，似乎在訴說著自己的冤枉，一直到入殮仍『死目不願盍』！」蘇金全回憶，他察看父親身上傷勢，有六個彈孔，顯然至少開了六槍，但都沒有傷及要害，致命傷反而是脖子被刺刀刺殺的兩道傷口！

目睹父親慘死的蘇金全，當年僅十五、六歲，他被迫一夕長大忍痛辦理後事，將父親葬在大寮（大遼）附近公墓，三十幾年前並幫父親撿骨。

槍決地橋仔頭車站 經常發生車禍

蘇金全回憶說，橋仔頭車站附近經常發生車禍，有人說是他父親死不瞑目在作祟，多年來有上百人來告訴他，夜晚騎車路經他父親遇難的路口，都被他父親的冤魂叫住，要機車騎士帶他回岡山，還一再吩咐過橋時要記得叫他，冤魂似乎尚未獲得解脫！不過隨著當地馬路拓寬，類似冤魂託付靈異傳說，近年來已無疾而終。

岡山文史工作者劉天賦表示，根據蘇金全的母親說法，劉登基平時和福州人有往來，福州人被台灣人欺負時，找上劉登基出面斡旋，沒想到熱心當調人的劉登基，卻被誣陷為地頭蛇而遭遇不測，不過劉家後代對此說法無法求證。

住在橋頭火車站前、前橋頭鄉代表會主席戴清定昨天證實，劉登基當年遇難地點就在橋頭火車站南側，省道台一線、橋頭路和新興路交叉路口，當時該處為人煙罕至的偏僻地，有一處碉堡，劉登基就在碉堡旁被處決。