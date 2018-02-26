〈北部〉懷念美好花蓮行 日本阿嬤千里送暖

2018-02-26

不捨住過七星潭的民宿震毀了

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「台日友好、花蓮很好」！來自神戶的六十七歲的日本退休老師叶佐枝子女士，為了答謝台灣人對日本三一一地震的援助，二○一四年曾來台單車環島，她一聽到日前花蓮地震把她在花蓮七星潭住過的民宿也毀了，十分焦急，為此特地來到花蓮，看到民宿房子已拆掉變成一堆廢瓦礫，叶佐枝子女士再三鼓勵老闆娘邱素珍「要加油喔」，讓邱素珍感動不已「覺得要哭了」！

帶來日本友人募款及加油布條

叶佐枝子抵達花蓮後，昨天早上她和新城鄉七星潭社區居民一起喝茶，還帶來她以日本蒐集到朋友的加油字句、簽名作成的大塊白布條，以及向日本朋友募款，帶回來給台灣，雖然金額不多「是大家的一片心意」。

也回報台灣人對311地震的援助

她說，在日本聽到台灣發生大地震的消息，非常擔憂，為了感謝台灣人東日本地震給日本的協助，加上二○一四年環島來到花蓮，當時七星潭社區居民的幫忙、「還有很棒的料理」，她「一定要親自過來看看」。

民宿老闆娘邱素珍帶著叶女士回到已經拆除，變成一堆瓦礫的民宿殘骸，也相當感傷、難過。邱素珍說，四年前的緣份，和叶佐枝子變成好友，雙方經常透過網路聊天、傳照片，邱說，「雖然不懂日文，還好可以翻譯」；這次地震後，她告訴叶女士民宿牆壁裂開、受損嚴重，叶非常著急，還說要來台灣一趟，盛情讓人感動。

不僅如此，叶佐枝子女士四年前單車環島到花蓮，當時熱心接力、陪伴騎完花蓮路段的花蓮精彩自行車隊，由教練狄懋昌率二十多名車友，陪叶女士從七星潭騎車到太魯閣，出發前大家一起高呼「台日友好、花蓮很好」！而她雖然年紀較長，速度可不輸給年輕人，沿途還一直拍照，她說，希望把台灣的美介紹給更多日本朋友知道。