〈中部〉太保農業產值高 青壯農勇生育

2018-02-26

〔記者蔡宗勳、陳璟民／太保報導〕嘉義縣人口近二十年來呈遞減趨勢，但太保市近年因市公所與市農會推廣青壯農返鄉「生產潮」，主產玉女小番茄，間作美濃瓜，農業產值倍增，在少子女化趨勢下，仍敢生兒育女，所以人口持續增加。

不受少子化影響 近3年人口增

太保市民國八十年起受惠縣治所在而升格及市境有工業區等，人口連年上升，到一百年底一度逆減十二人，為三萬六千六百七十三人，之後受少子女化影響而增勢趨緩，黃榮利上任的一○三年底，全市人口三萬七千○三十八人，一○六年底增為三萬七千七百八十一人，這三年平均年增二百四十七人。

黃榮利強調，青壯農從事精緻農業，善用農改場等專家資源，少走冤枉路，掌握潮流以玉女小番茄為主力產品，收成後種植美濃瓜，冬季少量種高單價的哈密瓜，擅長網路直銷，立於不敗之地，就敢生孩子了。

四十七歲龔志松原在某農會工作，月薪二萬七千元，養不起四個小孩，週五下班後兼差清潔工，及幫同事值班賺點零用錢，仍捉襟見肘，思及農會業務接觸青農成功故事，破釜沉舟辭職，貸款務農，年淨所得二百萬元，家庭經濟大大改善，也迎來第五個寶貝，和老四差十一歲，堪稱「生育楷模」。

換跑道務農 收入增加享親情

三十三歲楊景祥與妻子育有三、一歲兩個小孩，他就讀嘉義大學農藝系時，父親要求準備考公職，但他生性喜愛自由，退伍後堅決回家種田，從三分地擴充至一甲地，產能倍增，不排除生育第三胎。

三十八歲蔡健中的兩個小孩正讀小學，他過去當建築工人時，為增加收入常假日加班，四年前發現與孩子有疏離感，因而貸款投入精緻農業，耕作規模擴至五分地，收入增加也有更多時間陪伴家人。

蔡健中等青壯農異口同聲表示，返鄉耕作賺最多的是親情，夫妻田間相輔相成，父母從旁協助，兒女假日也來打雜，三、四代同堂和樂融融；市農會總幹事黃麗貞打趣說，青壯農農業生產一級棒，生孩子也強強滾。