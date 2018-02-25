〈南部〉感懷湯德章英勇受難 音樂會追思

2018-02-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕湯德章是誰？

位在原民生綠園的湯德章紀念公園，是全國唯一以二二八受難者命名的公園，當年湯德章律師犧牲自己生命，拒絕交出名單，讓台南沒有像其他地方死傷慘重；在受槍決倒下的一刻，他昂首高呼「台灣人萬歲」。泣血這幕，撼動歷史長流，至今仍留存老台南人心中，可是現在有多少年輕人知道！

今年二二八事件七十一周年，市府將於廿八日在新營區二二八紀念公園舉行和平追思會，邀請湯德章等二二八受難者家屬參與，以音樂會形式追思緬懷民主先烈。

湯德章律師是台日混血，父親是日本警察，但其父在噍吧哖事件喪命，後來湯遠赴日本進修苦讀，一舉通過日本高級文官考試，在台南開設律師事務所，因公正義氣受到大家敬重。

二二八事件發生時，他受地方人士推舉出任治安組長維持社會秩序，但當時藉平亂為名的國民政府軍進入台南後，卻以叛亂罪名逮捕他。為了保護地方菁英，他先燒毀名單，讓當時多名社會人士和成大前身台南工學院學生倖免於難，西元一九四七年三月十三日他被押赴民生綠園槍決，而且國民軍禁止收屍，讓英勇靈魂曝屍。

四十歲壯年的湯德章為台南人犧牲生命，為紀念其慷慨赴義精神，用鮮血寫下台灣民主歷史一頁，前市長張燦鍙將湯德章就義地點原民生綠園改名為「湯德章紀念公園」，前市長賴清德則將湯德章的受難日三月十三日，訂為「正義與勇氣紀念日」，讓後代子孫永遠緬懷先烈的精神。

今年音樂追思會，將由台灣藝術家交響樂團、女高音廖智慧老師等，共同演出《台灣翠青》、《伊是咱的寶貝》等，另透過青少年弦樂團與合唱團共同詮釋，呈現維繫台灣民主與族群和平，需要大家一同呵護及照顧，用祝福與關懷為社會帶來美善的力量。