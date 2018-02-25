〈南部〉「以猴為貴」 導演蹲點柴山1年拍猴

2018-02-25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕紀錄片導演李啟銓蹲點柴山一年拍攝獼猴生態，作品「以猴為貴」獲美國好萊塢國際獨立紀錄片大獎，導演稱，獼猴集體滅絕事實，竟發生在高雄後山。

台灣獼猴吱吱黨等近百名生態界人士，昨在鹽埕區Mars睦工場為「猴睦相處」攝影展開幕，會中播放「以猴為貴」廿五分鐘紀錄片，導演李啟銓（李賀）到場分享理念，片中，知名「抱貓公猴」破四弟呵護流浪貓畫面惹人疼愛，不過，破四弟不知去向，可能已亡故。

李啟銓說，從猴群集體遭屠殺事件開始關注，二○一五年二月到二○一六年二月間上山拍猴，印象最深有兩件事，低地獼猴家族遭集體屠殺，以及破四弟收養流浪貓卻因異種養育被指責為虐貓，凸顯人類迫害柴山原生種動物事實。

台灣首度舉辦獼猴婚禮夫妻吳皓鈞、林美吟也到場，拿著破四弟照顧流浪貓照片合影。林美吟說，難忘破四弟身影，期待民眾與猴和平相處、以猴為貴。

「以猴為貴」獲得二○一七好萊塢國際獨立紀錄片大獎—外語紀錄短片獎、二○一七洛杉磯獨立電影節獎—最佳外語紀錄短片獎、二○一七宜蘭國際綠色影展—臺灣公民評審團特別獎等八項國內外獎項，李啟銓下月將前往洛杉磯領獎，而「猴睦相處—影像紀錄展」即日起至三月十八日於鹽埕區Mars睦工場展出。